【華冠投顧】台股再創新高!周三台指結算日如何看待?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 2327 國巨、8936 國統、3346 麗清、2069 運錩、6125 廣運。

台股盤勢分析:

煙火秀 17

在美股大漲的帶動下，台北股市早盤上漲 + 44 點開出，台積電及鴻海的領軍下；加權指數緩步走高，終場上漲 + 70 點作收，收在 10875 點，成交量 1190 億。

延續上星期規劃… 台股大漲近 1600 點後，籌碼轉換不是二、三天就可以完成；台股『煙火秀』本周可望『再衝一波』挑戰 11000 點。今天指數已經來逼近 10900 點，以目前期貨市場籌碼變化來看；依舊有利多方攻擊，特別是自營商在 c/p 的大動作。基本上台指數的結算行情已經立於不敗，短線只要國際股市不要出現太大變化；明天台股可望『續攻』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3221 台嘉碩、3293 鈊象、6591 動力 KY、6125 廣運、3338 泰碩、3017 奇鋐、3704 合勤控… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

5432 達威、3147 大綜、1795 美時、8064 東捷、2371 大同、2390 云辰… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。