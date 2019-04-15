【華冠投顧】台股創高，價轉強但量能未轉強，要小心!

大盤上周先上後下漲 100 點，今日開高震盪再創新高 10897 點，終場上漲 70 點，成交量 1190 億元，價漲量縮格局。

美股上週五上揚，帶動台股今日指數開高，在鴻海 (2317)，台積電(2330) 等權值股領軍下，指數再創新高 10897 點，不過量能萎縮至 1190 億元，價轉強但量能未轉強，且 5 日均量小於 10 日均量，要小心..... 接下來... 震盪難免，切勿過度積極追價，切勿亂重壓，多保留現金。大盤驚驚漲創高，持續軋空單，不過我們認為軋空力道隨著上周融券大量回補過後，軋空力道已漸漸減弱... 操作建議: 量縮創高，以個股輪動表現為主，漲多創高個股建議減碼，少量資金鎖定箱型整理完成，突破壓力轉強個股，短線低買高賣因應。強勢股方面: 網通合勤控 (3704) 3 月業績 34.08 億元、年增 122.52％，創下歷史新高，第一季呈現淡季不淡，合併營收也衝上 79.34 億元，較去年同期倍增，激勵股價衝上漲停 22.1 元，改寫近 4 年半新高；智伸科 (4551) 陸降汽車增值稅利多加持，漲停。泰碩 (3338) 5G 設備散熱器熱賣，3 月營收月增 81.4%、年增 25.9%，創單月新高，今年營運展望將逐季上揚，法人同步買超 5533 張，股價鎖漲停。彩晶 (6116) 面板價格 Q1 跌幅趨緩，Q2 需求可望回溫，股價漲停。泰鼎 - KY (4927) 新產品 Q3 上市，產品售價和毛利率看好，將帶動營收大幅成長，規劃興建新廠，預期 2023 年全數完工，年營收增加 70％，股價漲停 51 元。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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