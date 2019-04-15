明基材攜手Oculus策略聯盟合作 擴展新加坡與香港隱形眼鏡市場

明基材 (8215) 旗下隱形眼鏡品牌美若康 Miacare 與 Oculus Private Limited 於今 (15) 日正式宣布將展開策略聯盟合作，明基材將授權 Oculus 在新加坡及香港行銷美若康隱形眼鏡。明基材深耕材料科學並持續進行公司轉型，除偏光板穩定成長外，近年在醫療事業及先進電池材料已漸具規模，藉由其在材料科學研究的高端技術，以「美若康」隱形眼鏡獨特的「親水矽科技」滿足消費者對護眼健康及配戴舒適的需求，近年來在各地獲得極大消費者的滿意，在台灣、中國與東南亞等地的矽水膠隱形眼鏡市場發展出相當規模。



Oculus Private Limited(新加坡晶亮私人有限公司) 擁有 30 年隱形眼鏡的銷售及生產經驗，於東南亞擁有廣大的通路銷售網，在市場上佔有八成以上的銷售點，旗下擁有自有品牌 FreshKon 菲士康負責行銷彩色放大隱形眼鏡。該公司是國際隱形眼鏡製造協會會員 (CLMA)，也是德國與美國等國際隱形眼鏡品牌之特許製造商。



此次，明基材、Oculus 雙方策略結盟合作，整合當地通路市場的經營經驗，將為消費者帶來更優質的產品和服務，讓品牌的未來更具前瞻性。