明基材首季營收33.91億元 年增14.59% 供應吃緊產能滿載

偏光板供應吃緊，工作天數恢復正常，明基材 (8215)3 月營收 11.21 億元，月增率 3.23%，年增率 12.72%，首季營收 33.91 億元，季增率 2.54%，年增率 14.59%，日前明基材已公布 1 月營收為 11.84 億元、獲利自結數 2100 萬元，每股盈餘 0.06 元。大陸 10 代線面板產能開出，推升 TV 平均出貨尺寸由 43 吋向 50 吋以上挺進，零組件偏光板受制材料、製程良率，供應呈現吃緊，以往偏光片中的 TAC 膜被 PMMA 膜、PET 膜以及 COP 膜取代的比例持續提高。



目前 PMMA 膜以日東、住友為主要供應商，PET 膜是由 Toyobo 獨家供應，Zeon 則是 COP 膜的唯一供應商，上述非 TAC 膜供應為寡占，上述廠商擴產速度緩慢，亦是造成偏光片供應緊張的主因之一。



大陸 10 代線產能開出，自去年以來，明基材產能一直處於滿載階段，自 6 月之後營收均保持在 10 億元之上，若以去年第三～四季獲利表現來看，明基材首季仍將維持小賺格局。