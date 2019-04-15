【華冠投顧】蓄積力道之時，才是你出手的時刻。

美國財政部長努欽，上周六表示，美中貿易談判已近尾聲。其中最大的問題是最終的協議如何執行？為了確保中國會遵守承諾，之前針對貿易協議執行機制的部分，美、中雙方決定設立「執行辦公室」以確保彼此都能遵守約定。美國總統川普也暗示，貿易戰最快再一個月就會結束，在五月應可順利簽訂貿易協議。

周日，美國總統川普又再次的發文抨擊美聯儲，去年若美聯儲不採取升息，美股將會多漲個五千到一萬點，而 GDP 也會超過 4%。因此，美聯儲公佈三月份的會議紀要，也持續發出偏鴿派的信號；市場也預期，2019 年升息次數將會降至 0。

06 道瓊，上週五再度的彈升，但已漸感受到上方反壓之威力；短期可觀測下方 26105-25826 初步支撐區間之力道如何？此區若遭摜破，則向下壓抑之力道將有增強之可能。

而加權指數，近二日也隨著美股往下帶動，目前處於第五波位置；短期暫觀測下方 10701-10566 初步支撐區間之力道如何？

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

看長多！

下圖為短期後市之推演，今日，仍位居此整理區間之中，但具有破繭而出之氣勢，而往往在蓄積力道之時，才是你出手的時刻；續以此圖為參考依據。



作者：華冠投顧 葉良超 分析師