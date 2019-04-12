【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到市場觀望美國財報及貿易談判後續發展影響，導致美股四大指數走跌呈現震盪，今日台股開盤受到大立光於昨日法說會釋出樂觀之營運展望，帶動蘋概股上漲，不過受到陸股遭遇賣壓走跌影響，同步拖累台股由紅翻黑呈現下跌，終場台股小幅下跌 0.03%。

《國際金融市場焦點分析》

央行於近期未再展開逆回購投放資金，加上昨日中國公佈 CPI 及 PPI 數據雙雙呈現上行，引發市場擔憂中國人行寬鬆將無法持續進行，導致陸股走弱，不過受到中國基建類股再度走強，中國公佈 3 月份出口數據表現大超市場預期，帶動 A50 指數及上證指數跌幅收斂；另外，受到初領失業救濟金人數創下 1969 年以來新低，及美國 PPI 數據回升，創 5 個月以來新高，帶動美債期貨走跌。

《國際商品市場焦點分析》

OPEC 月報顯示成員國在三月仍舊大幅度減產，國際能源署週四發布報告也對此肯定，不過該份報告也點出對經濟成長疲弱的憂慮，恐會消減原油需求，加上近期包括伊朗、委內瑞拉及利比亞在內，皆出現供應中斷的疑慮，可能使得 OPEC 在下半年重啟增產，油價在高檔因此遭遇賣壓下跌；美國 3 月生產者物價指數大幅上升，雖然主要由能源價格所推動，不過在美元回升下，金價重挫超過 20 美元。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證