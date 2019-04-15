永豐金旗下永豐銀跨足雙平台生物辨識應用 Android指紋登入正式上線

永豐金 (2890) 旗下永豐銀生物辨識應用跨足二大平台，繼去 (2018) 年 6 月推出 iOS 系統指紋及圖形登入功能，今 (15) 日宣布正式啟用 Android 系統指紋辨識功能。永豐銀統計，行動銀行 App 近一年下載量快速成長 30%，並於今年 2 月底正式突破 70 萬下載量，其中以轉帳、換匯兩大功能最受個人用戶青睞，近一年使用 App 轉帳的筆數成長 1.5 倍。



永豐銀電子金融處副總經理黃品睿指出，行動銀行 App 提供安全、便利、個人化的登入機制，有助於提高用戶黏著度與使用率，若以 iOS 系統生物辨識應用來說，自去年中旬推出至今，單月登入人次較甫上線時成長約 20%。



黃品睿表示，Android 提供指紋辨識功能可滿足用戶快速登入的需求，也能簡化輸入帳號及密碼等繁複程序，讓客戶體驗金融科技的安全性與便利性。