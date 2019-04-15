建案入帳 百和Q1獲利創次高 百和興業-KY獲利同進補

在中國無錫建案入帳下，百和 (9938) 及百和興業 - KY(8404)第一季獲利進補，每股分別賺進 1.37 元及 0.46 元，也推升百和首季獲利創下歷史次高紀錄。法人指出，第一季已交屋無錫第一期逾八成建案，剩下的建案則將於第二季前陸續認列完畢。除了建案外，法人提到，百和第一季在織鞋帶的營收占比已經有提升，第一季營收占比近 39%，不含建案營收占比則超過五成，而在織鞋帶趨勢回溫下，預估今年將有逾一成的成長。



百和 3 月稅後淨利 2.16 億元，EPS 0.73 元；累計第一季稅後淨利 4.07 億元，年增 11.4%，EPS 1.37 元，3 月及第一季 EPS 雙創歷史次高。百和興業 - KY3 月稅後淨利 9132 萬元，EPS 0.31 元；累計第一季稅後淨利 1.33 億元，年增 47.8%，EPS 0.46 元。