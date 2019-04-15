這家公司好大膽子 人事案未核准就公告 金管會要查

立委黃國昌今 (15) 日於立法院財委會指出，第一金 (2892-TW) 旗下第一銀行總經理蔡麗雪人事案，金管會尚未核准，一銀就逕自在官網公告，黃國昌痛批「一銀膽子這麼大，根本沒把金管會放在眼裡。」對此，金管會將查。

公股行庫 4 月人事大地震，行政院裁定第一銀行新任總經理為前台灣金副總蔡麗雪，黃國昌今天在財委會上質詢，蔡麗雪人事案，金管會核准了嗎？

對此，金管會主委顧立雄回應，程序上是銀行董事會先通過後，再報金管會審查資格，目前人事案已經送上來，但還沒批。

黃國昌進一步質詢，金管會尚未審核通過，一銀怎麼可以在網站上公告總經理是蔡麗雪？

顧立雄回應，從公司的觀點，經過董事會過後就是總經理，但金管會還會再做資格審核。

黃國昌強調，資格審核尚未完成，規定是要經審核「始得充任」，監理如此散漫，金管會發布的辦法自已無法執行，難道是因這人是院長核的，講話就小聲，可以因人設事嗎，因這個人背景強就如此？顧立雄說，我們來了解一下。

根據《銀行負責人應具備資格條件兼職限制即應遵守事項準則》第 4 條，擔任銀行總經理者，其資格應事先檢具有關文件報經主管機關審查合格後，始得充任，金管會發布的辦法自已無法執行，監理如此散漫，「難道是因為這是行政院核定的人事，金管會講話就很小聲嗎？」

黃國昌更痛批，「一銀自己在官網上宣布，根本沒把金管會放在眼裡，金管會要不要處分？」顧立雄允諾將查，並且一周內提報告。