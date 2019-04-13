關稅戰一觸即發 ！歐盟考慮對美 200 億歐元商品祭出關稅

外媒週五 (12 日) 報導，歐盟計畫對美國進口商品回敬報復性關稅，目前已列出臨時清單。

美國和歐洲之間有關向對航空企業提供非法補貼的爭議已經持續了一年，近期美歐更接近全面的貿易戰。

美國總統川普週二 (9 日) 威脅要對價值 110 億美元的歐盟產品徵收關稅，貨品種類從直升機到奶酪都有，回應歐盟對該空中巴士公司提供非法補貼。

週五 (12 日)《路透社》援引歐盟外交官表示，歐盟已制定了一份價值約 200 億歐元 (226 億美元) 的美國進口清單，考慮對美國施行報復性關稅，回應美國對波音公司的補貼。

該報導引述歐盟外交官表示，歐盟預計將於 4 月 17 日公布產品清單，並且開始進行公眾諮詢，之後可能會對清單進行調整。

一位不具名的歐盟外交官表示：「可以說，歐盟委員會在美國的挑釁下提前做好了準備。」

《彭博社》報導出現另一版本的關稅價目，該報導稱，歐盟考慮對美國價值約 102 億歐元 (115 億美元) 進口商品開徵關稅。

歐對美傳出開徵的關稅品項包括，遊戲機、健身器材、賭桌、煙草、伏特加、柳橙汁、巧克力、番茄醬和冷凍龍蝦等。

目前為止，歐盟已針對川普的鋼鐵關稅對 28 億歐元 (32 億美元) 的美國商品徵收關稅，並威脅在美國限制汽車進口的情況下要再徵收 200 億歐元的美國產品關稅。