AI系統開始入帳＋半導體效益顯現 由田今年獲利成長幅度可期

AI 系統開始入帳，加上切入半導體市場效益逐步顯現，AOI 檢測設備商由田 (3455) 提到對今年營運展望很樂觀，預期全年毛利率與整體獲利將有顯著提升。由田透露，公司積極切入的 AI 系統，已於今年 3 月份開始導入營收認列，加上 LCD 檢測設備毛利亦有機會較去年度增長，預估今年整體毛利率再度向上挑戰。



至於全年展望部分，由田提到，在大陸面板廠新產能續開、5G 應用帶動 IC 載板高度需求、COF 基板因智慧型手機窄邊框及全螢幕之設計持續供不應求情況下，公司今年度營收之成長力道相當樂觀。



另外，由田也補充，受到 5G 產品生產規格提升及導入智慧製造雙重因素之影響，PCB 廠皆大力提升製造水準，期能優化產品的精密程度與良率，尤其針對具 AOI 設備及 AI 系統需求日增，2019 年不只營收，公司獲利之表現頗令人期待。



由田 1-3 月營收達 5.76 億元，創歷史新高，較去年同期營收增長 31.75%，呈現淡季不淡之現象。