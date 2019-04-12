【華冠投顧】台股周線漲100點，卻留82點上引線!

美股昨晚震盪，台股昨日創高至 10887 點後拉回，開高走低，今日同樣開高走低破昨日低點，修正持續中，終場收跌 3 點，10805 作收，成交量 1196 億元，周線漲 100 點，卻留 82 點上引線。

美股震盪，因上市公司即將進入超級財報周，出現觀望氣氛，台股平高盤開出，震盪走跌，高未過昨日高，低破昨日低點，指數收盤跌破 5 日線但力守 10800 點，目前量縮修正持續中，仍要小心風險，漲勢看支撐，要看回測支撐有沒有守，支撐在 4/8 大量低點 10759 及 10627 月線位置。結構方面: 電子股漲 0.03%，金融股跌 0.11%，傳產股跌 0.09%，OTC 跌 0.78%，中小型股很多回檔，昨日盤面高達 1009 檔股票下跌，今日 949 檔下跌。今日外資買 14.2 億元，投信賣 2.6 億元，自營賣 12.9 億元。

下周台指期結算，小心結算完，軋完空單後.. 殺多....! 個股表現上近日常出現大震盪，要小心股票表現今日強明日弱，或當日衝高後轉弱，操作建議: 逢高降低持股比重，多留現金，勿再過度積極追已創新高的股票，等待下周大盤及個股修正完畢，突破壓力轉強時，再進場買飆股，穩健操作。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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