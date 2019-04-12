【華冠投顧】川普的貿易戰觸角，將伸向其他國家！？

周三，美國財政部長努欽表示，美中貿易談判已獲進展，雙方就執行協議的機制已達成初步共識。而為了落實貿易協議條款，美、中雙方決定設立「執行辦公室」以確保彼此都能遵守約定。目前中美雙方正努力達成的協議內容為，包括強制技術移轉、網路犯罪、智財權、非關稅貿易壁壘、服務業、農業等等。

而在美、中貿易談判仍未結束之際，美國總統川普，再度揚言要對 110 億美元的歐盟進口商品加徵關稅。另傳出，除歐盟之外，川普還準備對日本出手。因此，針對貿易問題，下周，日本將與美國在華盛頓進行談判。日本首相安倍，希望日本出口汽車避免被加加徵關稅；而特朗普則希望減少 600 億美元的貿易逆差。

依此情況來看，此時市場也擔憂，此貿易戰的戲碼，是否川普會將其觸角伸向其他國家？在 2020 年總統大選來臨之前，川普多少也必須展現一下它的魄力與政績，這是可理解的。

因而，種種不確定因素仍存在之下，大家在股市交易上，仍須謹慎以待。

06 道瓊，近日已漸感受到上方反壓之威力，短期續觀測下方 25955-25726 初步支撐區間之力道如何？此區若遭摜破，則向下壓抑之力道將有增強之可能。

而加權指數，近二日也隨著美股往下帶動，目前處於第五波位置；短期暫觀測下方 10701-10566 初步支撐區間之力道如何？

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

看長多！

下圖為短期後市之推演，今日，仍位居此整理區間之中，但具有破繭而出之氣勢。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師