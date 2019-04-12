【華冠投顧】盤後分析：持續高檔震盪

劉彥良 分析師

融券降至 40 萬張，軋空力道減弱，中小型股賣壓湧現，繼昨天逾千家企業走跌後，今天下跌家數仍有 980 家之多。雖然加權指數終場僅小跌 3 點，不過櫃檯指數卻下跌 0.8% 收在全場最低點，兩根中黑 k 棒也一口氣吞噬掉前面四根紅 k 棒，研判下週還是會有賣壓消化，接下來要觀察月線是否有撐。

就過去的經驗，只要月線還在持續向上，法人多半還是站在多方，但是一旦月線下彎後，法人可能就會選擇停看聽甚至轉為賣方，所以在這樣的情形尚未出現之前，我認為多方趨勢都是沒有改變，逢回應該站在買方。

選股上，依舊是以 3 月營收為依歸，同時還要參考第一季營收數字的表現，無論是 3 月營收的月增率和年增率，亦或是第一季營收的年增率，三率都有年增

雙位數者尤佳，至少在大盤震盪過程中才能抗跌甚至逆勢創高。

昨天新鎖定且在 Line 上公開分享的致振 (3466)，無論是 3 月份或第一季的營收都有非常突出的表現，加上特定主力鎖碼約 2700 張，繼昨天漲停後，今天盤中再次攻到漲停，尾盤雖受到部分賣壓調節，但收盤仍有 6% 漲幅。從技術面上來看，價漲量增配合得宜，下週應該還會持續創高，投資朋友還是可以繼續留意。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。