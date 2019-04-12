一杯「虎」咖啡，讓他重新站起來

鉅亨台北資料中心 2019年4月12號15點13分

【圖．文｜行遍天下】

林楷偉和妻子楊佳佳，將爺爺留下的老家佈置成溫馨舒適的空間。

初見林楷偉，他剛從巴西咖啡產區探險回來，整個人神采奕奕，受邀飛往地球另一端，和全球頂尖咖啡師及烘豆師，共同參加國際研討會、走訪巴西精品咖啡產區，藉由這趟旅程探索咖啡文化、汲取養分，很幸運喝到他親手烘焙、手沖的巴西咖啡，彷彿也感受到里約熱內盧海灘的熱情陽光。

面對人生低潮 憑藉家鄉溫暖再爬起

林楷偉和妻子楊佳佳，將爺爺留下的老家佈置成溫馨舒適的空間。

年少的林楷偉愛熱鬧，一心想離開故鄉到城市闖蕩，後來，他如願以償賺了錢，志得意滿，直到為了極限運動越野單車摔斷脊椎休養一年，人生緊急轉了彎。靠著妹妹和妻子楊佳佳的陪伴度過難關，從小熱愛的咖啡療癒了他，最後，回到出生成長的家鄉重新站起。

咖啡館命名來自爺爺留下的大理石老虎雕刻匾額，台語發音的「虎」咖啡，就是「好」咖啡。

「早年離家，工作順遂，但總覺得心裡少了什麼？後來才知道那是我曾忽略卻深植心底的家鄉人情味。」躺臥病床時，他想著若有一天再站起，要對社會有所貢獻。康復後，他返鄉創立咖啡品牌，將爺爺的老房子重新裝修，以爺爺珍藏的大理石老虎雕刻為咖啡館命名，「感覺就像爺爺守護著我們，返鄉至今受到老鄰居的關照，這就是人親土親！」

真心誠意的做事 煮好每一杯咖啡

自家直火烘焙的咖啡飽含咖啡師的感情用心。

身兼烘豆師、專欄作家和咖啡講師多重身分的林楷偉，以第三波咖啡革命概念催生出自家直火烘焙的虎咖啡品牌，堅守獨立精神。從開店初期門可羅雀，到成為咖啡人熱愛的聚會之所，林楷偉率同虎咖啡團隊，舉辦講座、課程和賽事，傳授咖啡技能、協助創業、品牌合作，也常鼓勵青年「回到故鄉能力更容易被看見，返鄉未必要創業，創業後則不要想著賺錢，真心誠意付出才能得到更好的回報。」林楷偉「以一杯咖啡重新找回人生意義」，他很滿意現在的生活，充實愉快，不再虛度光陰。

這台改良過、全台唯一的義式咖啡機，出自台灣鬼才工程師、咖啡藏鏡人林文豐之手，可以萃取出絕佳風味的咖啡液。

返鄉青年接地氣故事

林楷偉

宜蘭返鄉青年接地氣故事

宜蘭出生長大的林楷偉，曾經覺得老家好山好水好無聊，直到因故受傷在順遂的人生道路跌一跤，才明瞭家鄉的養分與人情，不僅僅療癒他，也是重新創業的靈感和動力來源。林楷偉爬起後站得更穩更踏實，2013 年 10 月，他透過自創品牌「虎咖啡」分享經驗，以實際行動回饋故鄉的好。

景點介紹

虎咖啡

地址｜宜蘭縣宜蘭市國榮路 104 號

電話｜03-931-2104

網址｜虎咖啡

時間｜10:30∼19:00(週四休)

價位｜單品咖啡 150 元起、義式咖啡 130 元起、甜點 70 元起

來源：《行遍天下》 2019 年 4 月

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