俄股大漲後，還能不能買？

截至 3 月底，俄羅斯股市已經上漲 11.56%（俄羅斯 RTS 指數，以美元計算，2018/12/30-2019/3/31），經歷過這樣的漲幅之後，俄股還有沒有表現的機會？

1. 油價有支撐，有利俄股表現

財政收入和經濟大量仰賴能源產業的俄羅斯，股市表現很看油價的臉色。好消息是，進入美國煉油廠產能利用率攀升期，將有利消化原油庫存，且美國活躍煉油井數已經連數周下滑，疏緩供給壓力，兩項因素都有助進一步支撐油價的表現。與此同時，OPEC 國家正大力減產以支撐油價走勢，此舉可與美國抑制油價的態度分庭抗禮，令油價不至於大幅下滑。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/3，灰色範圍為過去五年最高值與最低值。

而且，領先油價走勢的期貨淨部位也在近期大幅走高，顯示油價有可能近一步上揚。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/4/11。

2. 評價面來看，俄股還是很便宜

全球走了十年大牛市，投資人都擔心各國是不是都已經漲得太貴了。其實，俄股相對來說還是很便宜。俄羅斯股市過去十年的平均本益比是 6.7 倍，然而目前本益比僅有 4.8 倍。在金磚四國當中，也是相對來說最便宜的股市。

金磚四國中，俄股最便宜

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/4/11。指數採俄羅斯 RTS、巴西聖保羅、MSCI 中國及印度 SENSEX 指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 除了石油外，俄股還有很多賺錢企業

即使在全球擔憂經濟前景的情形之下，俄羅斯企業體質仍十分堅韌、俱備投資價值，這點從 2018 年 8 月，新興市場與俄羅斯綜合 PMI 指數交叉後的走勢可窺知一二，在整體新興市場從 51.8 反彈至 52.8 時，俄國的綜合採購經理人指數表現更強勁，從 52.1 反彈至 54.6。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/4/11。

股市同時也反應了一個國家的企業獲利走勢，近期從下圖也可以看到俄羅斯企業與其他國家疲弱的財報表現不同，企業獲利率日漸攀升，反而股市表現還相對溫和。擴張的企業獲利率加上近期良好的國內消費數據，俄股可望獲得更好的表現。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/4/11。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

投資新興市場，選基期低且潛力高的俄羅斯

在全球各大央行重回鴿派的態度下，股市尚有餘裕尋找值得投資的標的。因此許多投資人都將目光投注到了新興市場之中，但新興市場的組成國家很多，各自狀況不同，建議在此時的投資應該關注在尚未表現或是仍有表現空間的低基期股市，在油價回穩及企業獲利的助攻下，俄羅斯股市會是很好的選擇之一。

鉅亨精選基金

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投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

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