台股盤前—大盤可能量縮表態 以中小型股表現為主

台股昨 (11) 日在台積電低迷、大立光開高走低下，盤中翻黑下挫，終場下跌 59.37 點，以 10808.77 元作收，回測 5 日線，成交量 1374.76 億元。法人指出，美股周四由於面臨超級財報周前夕，陷入橫向整理，但美中貿易戰目前情況越趨明朗，台股應不會出現太大變化，但大盤可能與美股相同，呈現量縮情況，中小型股有機會各自表態。

市場焦點方面，股王大立光昨公布首季每股純益 37.68 元，符合市場預期。大立光執行長林恩平表示，目前訂單仍往上，且 4 月會比 3 月好，5 月不會比 4 月差；董事長林恩舟更首度證實，大立光已取得三星訂單。而過去向來態度偏保守的林恩平，此次點出 4、5 月狀況，且訊息偏正面，讓法人為之驚豔。

鴻海傳出計畫分拆旗下相機模組，預計以 FOXCONN 旗下的信揚科技作為控股公司，控有台灣的新煒科技、深圳三贏科技、Best Ever 三家企業，以信陽作為紅籌股上市主體，預計 5 月 1 日分拆，並將赴港掛牌上市，董事長由 GIS-KY 董事長周賢穎擔任，對此，鴻海發出聲明表示，主要是為能專注發展特定事業領域，因此推動事業單位成為獨立公司。

此外，除將分拆旗下相機模組的消息外，鴻海也傳出，原先計畫在美國威州打造第 6 代面板廠，及 AI 8K+5G 的技術研發中心，但目前多個技術中心設置進度停擺，除動工狀況不如預期外，甚至有大樓賣家取消買賣，進展似乎不甚明朗。

美國兩黨議員提案，擬將每家電動車製造商原訂 20 萬輛的稅收抵免，再增加 40 萬輛，將有助刺激電動車銷售，貿聯 - KY、和大、聯嘉等台灣電動車相關供應鏈，出貨可望隨之看旺。

中鋼將結合多家下游鋼廠以及鋼鐵公會，由中鋼總經理林弘男帶團，預定 5 月 6 日啟程前往美國德州、加州等地考察，若條件許可不排除在當地投資關連鋼廠以及布建行銷通路，這是國內鋼鐵史上，首次集體推動美國製造與行銷美國。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，美股周四由於面臨超級財報周前夕，陷入橫向整理，但美中貿易戰目前情況越趨明朗，台股應不會出現太大變化，可望挑戰歷史高點，但可能與美股相同，大盤呈現量縮情況，中小型股有機會各自表態，目前市場焦點著眼下周將召開法說的台積電。

邱鼎泰指出，可留意高殖利率、高股東權益報酬率、本益比低的個股佈局，目前最大的回檔幅度在月線，越接近月線，越可逢低進場。

