這14位產、官、學、媒體領導人 都來自「淡江保險系」

文●林亭安

「政大企家班」在企業界赫赫有名，卻很少人注意到，在金融保險業裡，也有一個「淡江保險班」，在產、官、學、媒體界，發揮重大影響力。

成立於一九七三年的淡江保險系，是全國最早成立的保險學系，成立四十六年來，培育無數金融保險人才，今日台灣保險業的蓬勃發展，淡江保險系功不可沒。

台灣人壽董事長 黃思國

淡江大學保險系畢業後，赴日本留學取得日本商學碩士學位，1986 年進入中國信託，從基層做起，歷任中信金控多個單位、具 30 多年金融銀行保險專業及經營管理經歷。2017 年 3 月 14 日接任台灣人壽董事長後，特別強調法遵，非常重視紀律與法規。

臺灣產物保險總經理 宋道平

投入產險業超過 40 年，曾任中央產險、友邦產險總經理以及國際保險經紀人公司怡安班陶氏（AON）台灣區副董事長。在臺灣產物保險公司由分公司基層主管做起，一路歷練至總公司高階管理者，在分支機構服務時，適逢新竹科學園區萌芽茁壯階段，曾參與服務多家高科技公司從建廠到營運的產險服務規劃，專業能力扎實。

前兆豐產物保險總經理 陳瑞

在唸研究所時就通過保險人員國家高等考試，畢業後曾到產險公司上班，之後就到財政部保險司等公家單位服務近 20 年，期間曾受邀擔任 GATT 談判代表，公職退休後又到致理技術學院擔任保險金融管理系系主任，2013 年被延攬擔任兆豐產險公司總經理，是淡江保險班中少數擁有產、官、學經歷者。

新光金保代董事長 方正培

淡江大學銀保系畢業，紐西蘭奧克蘭大學（University of Auckland）EMBA。在新光人壽服務超過 40 年，曾擔任新光海航人壽（台灣新光人壽與中國海航集團合資）總經理。就讀大學時是橋藝社社員，跟台積電前董事長張忠謀有著一樣的興趣。

前淡江大學保險系系主任 高棟梁

研究所畢業後曾服務於明台產險、北美洲保險公司台北分公司，之後回到母校淡江大學保險系任教，曾擔任系主任及系友會會長，研究專長為財產保險、責任保險與火災保險，專業著作與論文持續不輟。

金管會保險局局長 施瓊華

淡江保險系一畢業因求職不利，發憤考公職，僅花了 48 天就考上高考，在財政部保險司從基層做起，一路升到金管會保險局局長，擁有近 30 年保險監理經驗，因富有正義感，有話直說，過去在保險司科長任內被封為「最兇悍的科長」。

汽車交通事故特別補償基金總經理 邱瑞利

台灣強制車險制度的重要「補」手，財團法人汽車交通事故特別補償基金（特補基金）成立的隔年即加入團隊，是特補基金第一位內升的總經理，特補基金補強強制車險的不足，成立以來，幫助了為數不少的車禍受害家庭。

豐林保險經紀人總經理 江朝峰

豐林保險經紀公司的創辦人，目前擔任逢甲大學風險管理與保險學系專任副教授，除了理論與實務兼具外，尤其擅長企業風險管理與保險規劃。在豐林保經的專業團隊裡，幾乎都是各校風險管理與保險系畢業的本科生，其中以淡江大學保險系居多。

現代保險雜誌發行人 林麗銖

1984 年研究所畢業即返回母校～淡江保險系教書，1989 年跟隨恩師也是當時的系主任黃秀玲一起創辦《現代保險雜誌》。同時也擔任現代保險教育事務基金會「保險消費者服務中心」總顧問，協助無數民眾處理、爭取保險權益。

金融消費評議中心主任委員兼總經理 卓俊雄

除了擔任金融消費評議中心總經理外，同時也是東海大學法學院教授，曾兼任淡江大學保險系與中興大學法律系副教授，擁有豐富保險與法學背景，研究專長為保險法與商事法，專業著述等身，學理與實務經驗兼具。

富邦產險資深副總經理 羅建明

淡江大學保險系、逢甲保險研究所畢業之後，便進入富邦產險，在任職期間考取保發中心獎學金赴美進修，取得哈特福大學（Hartford University）保險學碩士，在富邦產險資歷逾 30 年。據傳將於現任董事長陳燦煌近期退休升任富邦產險總經理，成為我國產險業龍頭公司的新舵手。

美世顧問台灣分公司執行長 許永燦

大學畢業後即投入保險業，曾在南山人壽團險部、中國信託人壽、宏利人壽任職。目前是美國紐約證交所上市之 MMC 集團旗下的美世顧問台灣分公司執行長，由保險領域跨足企業人力資源規劃管理。

第一金投信董事長 尤昭文

紐約佩斯大學（Pace University）魯賓商學院碩士，擁有特許另類投資分析師（CAIA）證照，曾在香港曼氏投資（Man Investment）、摩根證券服務，2012 年加入摩根資產管理，僅一年多就當上摩根投信總經理，是他在業界最知名的事蹟。2018 年 10 月被延攬擔任第一金投信董事長。

現代保險健康理財媒體集團創辦人 黃秀玲

1978 年起即在淡江大學保險系任教，並於 1985 年到 1992 年間擔任系主任長達 7 年。在擔任系主任期間，為了實踐陳益茂恩師想辦一本獨立、客觀的雜誌，傳播正確保險觀念，提升保險業形象的理想，毅然走上創辦媒體之路，於 1989 年創辦台灣第一本保險專業刊物～《現代保險雜誌》。黃秀玲在長達 30 幾年教學期間，作育英才無數，以上 13 位淡江保險班中，除了黃思國、高棟梁、宋道平、陳瑞及方正培外，其餘的都是黃秀玲的學生。

來源：《現代保險雜誌》 364 期

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