長照扣除額下週報政院會審議 財政部擬三大執行方向

行政院擬增列長照扣除額，每人每年扣除額暫定 12 萬元，據了解，目前擬從三大方向著手修法，包括：一、經衛服部、地方政府可提供長期照護機構的費用，二、聘僱合法長期照護人員費用，三、申請者需減除已申報身心障礙特別扣除額或保險補助部分。

據了解，財政部預計，相關草案條文下周呈報行政院院會審議，希望能在今年完成三讀，明年報稅時即可適用。

財政部目前正在草擬長照扣除額條款，由於財政部認為長照為實際支出，且是每個人年老後都用的的東西，因此暫不設置排富條款，換言之，只要是本人、配偶或是受撫養親屬，符合長期照顧服務條款並有相關證明者，皆可適用，預計約有 35 萬人可望受惠。

根據財政部擬定草案方向，可列舉扣除額項目包括，衛服部等政府單位認可的長照機構的長照費用，或是聘僱合法的長照、看護工等相關費用都可列舉扣除額相關費用，每人每月 1 萬元，一年扣除額共 12 萬元。要注意的是，申報時必須減除已經申報的身心障礙扣除額與保險給付部分。

不過，對於政府擬增列長照扣除額，立委有不同的聲音，立委江永昌今天在財委會質詢時說，包括幼兒學前扣除額、中央長照補助都有排富條款，主張長照扣除額也要設定排富條款？

江永昌還說，長照形式很多種，有些居家靠家人長期照護沒有單據憑證，是否就不能適用長照扣除額？

對此，財政部長蘇建榮答詢時說，對於長照排富、居家長照是否列入長照等，會列為評估考量。