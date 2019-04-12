〈群益期貨〉沒有靈魂的盤面結構

不論是美股也好、陸股也好，最近盤面的變動充滿短線氣息，也就是變來變去，沒有一個固定的主軸，以美股而言，三月中旬以來，股漲債漲，到三月底股跌債漲，４月初股漲債跌，一直到最近一週股債都陷入整理，轉換的期間都很短，資金都只是短暫的停駐。

而從美股與美元的走勢來看，一般來說，美元也會被視為是避險貨幣，當市場遭遇風險事件，資金也會轉向美元避險，因此，美元跌時，代表市場沒有明顯的風險事件，股市上漲，反之股市則下跌。



而自去年底以來，美元位於 95-97.7 區間整理，但美元只要一跌，股市就上漲回應，美元只要一漲，美股休息但回檔有限，也就是美股相對美元的走勢，正面時，火力全發，但負面時，則部份反應，代表市場結構算是強勢的，然而 4 月美元下跌，美股的價格彈性似乎是下降了，在標準 500 接近去年十月起跌區之前，似乎是漲不太動了。

由陸股的角度，繼 1 至 3 月陸股大漲後，不論是從人民幣在美元略顯強勢下，人民幣更強，反應資金面有利的面，來自北向資金的挹注，陸股顯得有伺無恐，兩市交易動能擴增，但 4/8 日量大下跌後，連續幾個交易日上證成交量明顯下滑，北向資金逃殺、大股東減持以及公募基金減倉等。



結構上，這一波由大型股領銜的多頭走勢，也開始出現了變化，大型股相對轉弱，開啟了最近陸股修正的走勢，全球股市過去跑最快的現在跑最慢，代表市場熱錢縮手了，配合川普對歐盟警告將發動 110 億美元產品課徵高關稅的議題，而這個議題因為涉及歐洲農產品市場的開放，在五月有歐洲議會選舉下，會變成是一個難解的習題，在投資人找不到投資靈魂下，恐因此陷入觀望。

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