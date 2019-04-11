

◆盤勢分析

1. 因 FED 的會議紀錄顯示年內將不升息、且 CPI 年增 1.9% 仍低於 FED 通膨目標 2%，美股四大指數止跌回穩，收盤漲幅介於 0.03~0.86%。科技股反彈，美光、INTEL、亞馬遜、APPLE、台積電 ADR、谷歌、FB 小幅上揚，特斯拉則上漲超過 1.38% 表現最佳。

2. 周三晨間亞洲股市大多盤下震盪，台股早盤開低後狹幅整理，盤中亞股逐漸強帶動，加權指數在 12 點之後轉為緩步攀高，終場指數收在 10,868.14 點，上漲 16.54 點，漲幅 0.15%。目前台股持續無量飄高，上方 11000 點將面臨中期壓力區，由於量能不足難以推動所有類股全面上揚，建議仍以個股操作為主。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收小紅 K 棒，盤中雖有回落，但仍創近期收盤新高價。

(2) 量能：成交量微縮至 1289.59 億元，後續上漲仍需補量為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標向上、MACD 柱狀體飄高，型態仍有利多方發展。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 32.71 億元；外資 - 1.97 億元、投信 - 3.60 億元、自營 + 38.27 億元。

4.OTC 指數早盤開高後，狹幅橫盤震盪，終場收 142.81 點，微漲 0.01%，目前短線上方壓力為 145 點整數關卡，下方支撐為 140 點。

5.PA：受惠 5G 需求增溫，周三 3105 穩懋受到日系外資調高目標價，周三股價上漲 %，帶動同業 2455 全新維持股價高檔震盪。

6. 電子零組件、設備：3049 和鑫因市場期待 2475 華映的轉單效應，股價再創波段新高；4933 友輝增亮膜有望提價，但短線漲多周三開高震盪；4960 誠美材打入全額交割，4/26 招開股東臨時會全面改選董監，股價逆勢漲停；3580 友威科股價多日整理，3 月營收年增 142.56%，股價再創波段新高。

7. 比特幣：大陸出手打壓挖擴產業，相關概念股走弱，6150 撼訊、2399 映泰量出拉回，重挫超過 5%，而 2377 微星、3443 創意相對抗跌。

8.PCB：股價週二拉回整理後，周三再度轉強，2313 華通 3 月營收雙升，法人持續加碼，股價開平走高，帶動 8046 南電上漲 2%；上游基板廠 2383 台光電三大法人同步買超，股價緩步走揚；下游 SMT 廠商 6278 台表科股價整理一個月後，周三放量長紅即將討戰前波高。

9. 遊戲股：大陸廣電總局恢復進口網絡遊戲審批，帶動近期國內遊戲個股轉強，3293 鈊象挾 3 月營收年增 32.24%，股價拉出第三根紅 K。

10. 生技：3176 基亞與日廠合作新藥 138 億授權金入袋，激勵股價連兩日跳空漲停，站上兩年高點，連動母公司 2390 云辰持續跳空上漲。。

11. 上市櫃３月營收 走出谷底: 上市櫃公司 3 月營收 10 日出爐，單月營收 2.80 兆元，月增 29.3％，年增 0.83％，正式脫離營運谷底，累計第一季營收 7.95 兆元，亦微幅成長 0.83％。其中，水泥類營收年增 17.95％居冠，3 月營收創下歷史新高，紡織類年增 11.67％居次。展望後市，在華為 P30 新機拉貨及原物料價格走揚帶動，4 月將優於 3 月。

12. 台積電 Q1 營收 優於預期: 晶圓代工龍頭 2330 台積電公告第一季合併營收 2,187.04 億元，較去年同期下滑 11.8％。台積電 1 月底發生 Fab 14B 廠晶圓受到汙染，已調降第一季美元營收介於 2,142～2,173 億元之間，所以台積電第一季實際營收表現優於預期。因光阻原料影響良率導致報廢的晶圓將於第二季補足及出貨，加上農曆年後 Android 陣營手機晶片需求回溫，以及 AI 運算需求帶動伺服器出貨成長，帶動台積電近幾個月晶圓投片量優於年初預期，預估台積電第二季合併營收可望與第一季持平。

