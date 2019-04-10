【華冠投顧】4/3預言「本周台股非盤即漲」 利空打擊下仍挺立

(聖母瑪利亞) 百和急噴時下車 立馬卡位《星光燦爛》

＜大盤分析＞

長假前，昇楷根據台股的價量內涵、控盤手法... 等各個面向，明確分析「台股 "高檔出貨" 或 "清明變盤" 機會不大，長假之後仍屬 "非盤即漲" 的偏多震盪局」。本周至今大盤果真連日上漲，即便昨夜美股漲多回檔，今日依舊拉尾 + 16 點續創新高，OTC 指數 + 0.01%。

不過，昨日昇楷也提醒「現階段大盤來到 10850 點之上，漸漸深入去年高檔的大量套牢區，同時也滿足了去年底至今年初所打出的「大Ｗ底型態」之等幅測量，不排除盤勢於周選擇權結算後可能較為震盪」。

今日周選結算已畢，加上美歐貿易緊張關係加劇、美股四大指數跌破五日線，因此仍維持結算過後盤勢可能稍作震盪之看法，然而只要大盤守在上週一 (4/1) 低點 10627 之上，短線就沒有轉弱疑慮。

＜操作策略＞

鑑於台股位階已高，因此操作策略仍採 "勿輕易追高"、"鎖定量極縮守支撐個股布局"、"持股推升到壓力區或觸及移動停利點就先獲利調節" 三大原則，達到兼具「下檔風險易守、上檔獲利可期」的優勢。

＜第二季贏家全攻略＞

長假前贈送之【第二季贏家全攻略】當中的《智慧好夥伴》，過去 2 周大咖持續買進，昨日早盤壓回到當天最低點附近再次帶學員切入，終場小漲收次高，今日更開高挑戰前波高點，雖然尾盤收斂漲幅，但沿上揚周線行進的步調不變，目前股價距大咖成本不遠，後市仍可期。

此外，周一提醒『運動大聯盟』族群之《金枝玉葉》及《(聖母瑪利亞) 9938 百和》出現整理末端轉強跡象，昨日《9938 百和》隨即創波段新高，同時再次提醒《金枝玉葉》很有機會跟進輪動。

今日《9938 百合》捎來 Q1 營收 43.36 億、年增率高達 50.1% 的利多，早盤急噴 8.4% 創今年新高 80，但因量能放大太快，故逢高獲利放口袋，而《金枝玉葉》則如期放量走揚，後市仍可期。

＜強弱勢股＞

強勢股方面，擁有新藥授權利多的《3176 基亞》及母公司《2390 云辰》今天飆出第 2 根漲停，帶動生技股《1795 美時》、《1783 和康生》... 攜手上漲；單兵突破股則包括《3552 同致》、《6121 新普》... 等。

昨日帶動被動元件族群上攻的《2456 奇力新》續創新高，部分二線股整理態勢也不錯，但三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》普遍回跌。這個族群能否正式回春就看龍頭《2327 國巨》，目前國巨除了年線之外，其餘均線皆糾結在極小空間中，若能突破則整個族群就有較強的表現機會。

弱勢股方面，中國大陸發布將虛擬貨幣挖礦列入淘汰類產業，比特幣概念股《6150 憾訊》打到跌停，《2465 麗臺》、《2399 映泰》... 紛紛重挫；其餘跌幅較大個股則集中在高基期股之修正，如《3324 雙鴻》、《6462 神盾》、《4953 緯軟》... 等。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。