【華冠投顧】幸運星-大盤拉大股，OTC出小股？？……？？大怒神預備備！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：3324 雙鴻、6462 神盾、3504 揚明光、2474 可成、2317 鴻海

搞什飛機的盤…… 亂流出現！！當心拉大股出小股？？「中美貿易戰」漸漸消除…… 昨晚美國和歐盟卻開始「搞飛機」……？？？

美國對波音公司（波音 737 半年內摔掉 2 隻飛機）進行補貼，讓歐盟非常不開心…… 所以歐盟除了對空中巴士的補貼外，還準備再對美國的波音公司的補貼實施報復性關稅…… 川普大怒！昨天決定先對歐盟課報復性關稅（美國貿易代表署開出加徵關稅的商品清單，將對 110 億美元歐盟商品加徵關稅，以反制歐盟飛機補貼政策造成的損害）。

美歐【搞飛機貿易關稅報復戰開打】，使昨晚美股四大指數晴空霹靂…… 高檔拉回！！

道瓊大跌 190 點，台股大盤開低震盪相對抗跌，13:00 過後控盤者拉權值股護盤，如 2330 台積電、2317 鴻海、2474 可成、2308 台達電、2357 華碩、5876 上海商銀、傳產的 2207 和泰車…… 尾盤由黑翻紅，上漲 16.54 點，成交量再縮為 1,284 億。留意昨天上市空單突然快速回補！！2317 鴻海一天回補張數達 25,826 張…… 幸運星預估【短線上軋空行情結束的機率甚大】……

須留意的細微處是 OTC【開高走低】…… 雖然有矽晶圓穩盤…… 但是許多高基期的明星股殺很大…… 提醒好友要自行檢視手中持股…… 基期是否過高或是否轉弱？？

今日大盤是上漲的，但是許多漲多的高基期股及有量的人氣股卻開高走低殺很大？？小心被拉大股出小股…… 例如：主機板／挖礦 6150 撼訊、2399 映泰、2465 麗臺 + 散熱族群 3324 雙鴻、3653 健策 + PCB 3037 欣興、8046 南電、2368 金像電。其他人氣股有 4953 緯軟、8064 東捷、8016 矽創、2392 正崴、3147 大綜、6462 神盾、3504 揚明光……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。