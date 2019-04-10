【華冠投顧】亞股高檔震盪 台股持續走強

同致

台積電盤中創新高 大盤量價背離浮現

焦點股: 云辰 (2390)、同致(3552)、波利 KY(8467) 及精湛 (2070) 等。盤面資金由矽晶圓與被動元件族群暫時抽出再轉回 PCB 族群，宏達電 (2498) 開平高走高後收再相對高檔 44.25 元突破年線反壓；多方再度點火揚明光 (3504) 尾盤收 116 元，上漲 4.04%。

控盤用龍頭權值股走勢有所不同，指標股中股王大立光 (3008)昨天帶量上漲，今天帶量又拉回，終場收在 4770 元、跌幅 1.65%，台積電 (2330) 盤中再度創下新高，後收平盤漲 0%，收 254 元，可成 (2474) 拉尾盤上漲 3.23% 收 256 元，其餘權值股中，聯發科股價盤中創下新高拉尾盤再漲 0.17%，收 300 元。

台股加權指數技術面再度呈現量縮上漲小紅 K 線，三大法人買超 32.71 億元，外資賣超 1.97 億元，多方持續加溫讓台股站穩 10800，金融保險類股指數出現收十字線的 K 線型態，股價震盪量能持平，意味著金融股多空看法已出現分歧。

大盤指數收 10868 點成交量 1285 億，漲 16.5 點，台股今日強過許多亞洲股市持續上攻，不受美國科技股回檔的影響，台股已經由原來反彈行情轉成回升趨勢，資金持續熱絡的情況蔓延股市，全球央行對於貨幣寬鬆的態度讓股市本益比空間向上提高。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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