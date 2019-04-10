【永豐期貨】台指選擇權盤後－週選結算強拉尾 台股黑翻紅保持連七漲

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 18 點至 10861 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 7.14 點，電子期逆價差縮至 - 0.43 點，金融期逆價差擴至 - 1.84 點。現貨部分，三大法人買超 32.75 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2664 口至 32491 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 3012 口至 64114 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 812 口至 24771 口。

美國與歐盟貿易緊張情緒升溫，使週二美國股市走跌，使週三亞洲股市呈現開低整理格局，台股在台積電、大立光開低下也在平盤之下震盪整理，然而 12 點過後陸續有買盤敲進權值股，1 點過後上演拉高結算的倒莊行情，台積電、台塑呈現黑翻紅，加權指數半小時內強拉高超過 28 點，盤中逆價差最高擴大至 13.65，終場加權指數上漲 16.54 點或 0.15% 至 10868.14 點，成交量能由昨日 1396.55 下降至 1287.74 億。整體而言，今日週選擇權結算讓台股上演了強拉尾的行情，結算突破昨日的上檔最大量反壓區 10850，讓台股保持連七日收漲態勢，但目前技術面上可以發現台股呈現價漲量縮，而且各類股呈現漲跌互見，後續投資人聚焦本週四凌晨發布的 FOMC 會議紀錄以及美股財報表現。

選擇權分析

月選擇權 OI 最大量支撐壓力區為 10200~10900 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.92 升至 2.06。週選擇權結算後，外資與自營商都還是維持買 Call 賣 Put 的淨部位。因此選擇權部位整體來看仍為偏多格局。 (永豐期貨研調)



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