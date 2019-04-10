金控若借錢配息金管會管不管？ 顧立雄：兼顧穩健前提 不會有意見

鉅亨網記者陳蕙綾台北 2019年4月10號10點31分

金管會主委顧立雄日前公開呼籲金融業尤其是壽險業要少發現金股利，至今 4 月尚無壽險業送件，今年壽險業恐出現罕見「零股息」現象，外界關切若因為少了壽險子公司上繳現金，而導致金控「借錢發股息」，金管會會不會管？顧立雄今 (10) 日表示，只要金控有獲利，且兼顧穩健經營前提下，作一些調度不會有特別意見。

顧立雄日前呼籲壽險業要少配發現金股利，之前仍傳出今年有能力配息的合庫人壽、康健人壽極有可能送件申請配息，但是至今都尚無任何一家壽險公司向保險局送審現金股利案，創下壽險業罕見的零股息配發現象。

對此，顧立雄表示，壽險業的 RBC 目前都還不錯，少配股息、多保留現金，只是因應 IFRS 17 多增提一些準備，來因應可能的資金缺口，長遠來看對保戶更有保障。

外界關切，若因為少了壽險子公司上繳現金，金管會會不會限制金控借錢發股利？顧立雄表示，相信金控會有自己的考量，金控發股息不見得是仰賴壽險業的現金繳納上來，主要還是看公司獲利狀況，只要金控有獲利，若金控要作一些調度 (指借錢發股利)，在金控穩健經營前提下，金管會不會有特別意見。

也就是說國泰金、富邦金、新光金等去年有獲利的金控，雖然旗下國泰人壽、富邦人壽、新光人壽決議不配發股息，進而沒上繳現金到金控，但因為金控有獲利，金控在衡量投資人需求與自身營運後，仍可配發現金股利。