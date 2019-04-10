日本2月核心機械訂單月增1.8% 外需大幅成長19%

日本內閣府在週三 (10 日) 公布了 2019 年 2 月的機械訂單統計資料。在扣除船舶及電力後的民間機械核心訂單金額 (經季節性因素調整後)，月增 1.8% 為 8367 億日圓，出現了近 4 個月以來的首度增長。和去年同期相比減少了 5.5%，也低於路透社先前預測值的月增 2.5%。

當中，在製造業方面月增 3.5%，而非製造業方面月減 0.8%。

機械訂單總額在 2019 年 1 月的月減 7.9% 之後，於 2 月出現了月增 5.4% 的情形。

在扣除船舶及電力後的民間機械核心訂單金額 (經季節性因素調整後)，也在 2019 年 1 月的月減 5.4% 之後，於 2 月時出現月增 1.8% 的成長。

官方的需求方面，在 2019 年 2 月為月增 2.2%(1 月為月增 2.7%)；外需在同月為月增 19%(1 月為月減 18.1%)，電子、通訊機械，以及產業機械皆貢獻了許多。

日本內閣府對於這樣的調查結果，也維持先前看法，認為有原地踏步的現象。

日本 2019 年 2 月機械訂單統計數據 (圖：翻攝自日本內閣府)

日本內閣府的這項機械訂單金額統計，是統計了日本 280 家機械製造廠商，在生產設備用機械的合計訂單金額。由於廠商大約會在取得訂單後的第 6 個月開始交貨，也因機械訂單被視為企業的設備投資經費，所以這項統計也成為設備投資的先行指標。