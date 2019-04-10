【永豐期貨】台指選擇權盤前－股王強漲逾5%創波段新高 台股連六日收漲

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 73 點至 10843 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 8.6 點，電子期逆價差縮至 - 0.46 點，金融期逆價差擴至 - 0.78 點。現貨部分，三大法人買超 81.21 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4879 口至 35155 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 4347 口至 67126 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2792 口至 25583 口。

週一美國股市漲跌互見，加上美股電子盤走低，使亞股今日普遍呈現歇息走軟格局，不過台股在大立光領軍下表現相對強勢，雖然台積電早盤維持在平盤上下震盪，但隨著陸港股市翻紅加上美股電子盤收斂跌幅，台積電也翻紅穩步走高，而台塑、台塑化、富邦金等金融傳產股也有所表現，讓今天加權指數全日未出現較大幅度回檔穩步走高，終場加權指數上漲 51.03 點或 0.47% 至 10851.60 點，成交量能 1385.36 億，較前日減少 216.2 億。整體而言，今天大立光強漲 5.43% 創 2018 年 9 月以來的波段新高，帶動台股繼續向上走高，今日前 50 大權值股呈現漲多跌少，加權指數連六日收漲，外資期現貨持續偏多操作，期貨淨多單直逼七萬口，選擇權部位也顯示外資操作相對樂觀，短線上行情仍對多方相對有利。

選擇權分析

今日月選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 10200~10800 擴至 10200~10900，上檔壓力區上移。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.82 升至 1.92，續創 2018 年 1 月 16 日以來新高，VIX 指數下降 0.62 至 13.13。整體而言，選擇權多項籌碼指標也都呈現偏多樂觀氛圍。 (永豐期貨研調)



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