耳鳴是腦瘤徵兆？ 別忽視「耳鳴」的警訊

【採訪整理／張郁梵】

根據統計，約有 15％的人曾遭受嚴重耳鳴的困擾。

研究指出，耳鳴患者未來產生良性腦瘤的機率會增加 1.65 倍。

而長在「小腦橋腦角」的腫瘤是造成神經性耳鳴最常見的原因，延誤治療有可能因壓迫腦幹而致命。

究竟得到「小腦橋腦角腫瘤」有哪些症狀？

許多民眾有過耳鳴的經驗，尤其 50 歲以上成人因聽力退化，容易耳鳴，但專家提醒，年輕人一旦發生耳鳴，就要小心可能是腦瘤的早期徵兆。國內研究指出，年輕耳鳴患者未來罹患良性腦瘤的機會，是正常人的 1.65 倍，而罹患惡性腫瘤的機率則會高出 1.66 倍。如果腦部腫瘤剛好長在「小腦橋腦角」，一旦延誤治療，就可能因壓迫腦幹而致命，不得不慎！

年輕人耳鳴勿輕忽

未來腦瘤機率增 1.6 倍

許多耳鳴的民眾最怕腦子裡長腦瘤，為了探討耳鳴者得腦瘤的比例是否真的較高，嘉義大林慈濟醫院耳鼻喉科暨聽語中心主任黃俊豪、副院長暨神經外科主任陳金城、研究員辜美安共同以臺灣健保資料庫進行研究。針對 20～50 歲的年輕人與中年人，選取 15819 位耳鳴患者，並選出沒有耳鳴的對照組 63276 人，並校正年齡、性別、11 種慢性疾病等因子後，從 2000 年開始長期追蹤 12 年。

結果發現，這些耳鳴患者，未來產生良性腦瘤的機會，是其他人的 1.65 倍，而罹患惡性腦瘤的機率則會增加 1.66 倍，目前該研究成果已在 2017 年底刊登於國際知名期刊《神經流行病學》（Neuroepidemiology）。

黃俊豪主任過去研究發現，睡眠障礙、睡眠呼吸中止症、睡眠時身體缺氧等情況，會增加惡性腦瘤的機會。其他研究報告也指出，頭部外傷、癲癇、抽菸、喝酒、常聽手機、常接觸電磁波等，會提高罹患腦癌的機率。

來源：《大家健康》 2019 年 4 月

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