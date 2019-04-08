創業家首季營收年減近一成 攜線下通路搶攻4月商機

創業家 (8477)3 月營收 3.71 億元，月增 38.67%，年減 9.51%；累計第一季營收 11.44 億元，年減 9.92%。創業家表示，3 月受惠於 38 女王節挹注強勁女性消費力，旗下生活市集亦透過首次打造「321 秒購節」，結合吉祥物意象提升消費者黏著度，同時刺激整體回購度及帶動新客流量，更因造節優惠方案帶動高單品牌家電買氣大增，為整體營運再添柴火。 而松果購物則掌握女性及親子消費商機推出女王節及玩具總動員波段促銷，並推動高黏度粉絲經濟新商店進駐，以精準行銷提升整體轉換率，有效帶動廣告及自然流量營銷之成效，挹注松果購物 3 月份交易額再繳出漂亮佳績，年成長仍超過 110%。



創業家總經理廖家欣表示，繼年初跨界攜手電信業夥伴強化點數商機，3 月再與策略性結盟 Money 平台，開拓全新的消費場域，快速觸及數百萬理財領域的消費族群，並大幅擴展點數經濟。未來我們也將逐步掌握虛實整合的趨勢，在 4 月份率先與線下實體通路夥伴攜手祭出優惠方案，以期全方面擴大市場版圖，持續為營運表現注入新動能。



松果購物總經理吳佩雯則指出，分眾客製化行銷及流量、引流的長效價值將成為重要的策略布局，將陸續帶入社群思維、廣告精準方案及策略引流導客之合作，成為推進第二季的成長引擎。



展望 4 月份，創業家旗下生活市集看準母親節大檔商機，將首度攜手線下實體通路合作優惠活動，全面強化金物流回饋力度，以多元化回饋方案搶市，以期為整體運營挹注新客消費力道；松果購物率先結盟「Ocard 顧客經營管家」，推進導客引流新合作模式，亦將持續強化行動購物優勢把握 4 月首波連假商機，並備戰波段母親節檔期促購方案，為 4 月份表現續添柴火。

