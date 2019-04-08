【華冠投顧】盤中解析：還台股公道

劉彥良 分析師

昨天台股開高走低幾乎收在平盤，今天馬上還台股公道，目前上漲約 0.5% 強於其他鄰近亞股。

昨天靠權值股拉抬指數，尤其是三大法人合力大買鴻海 (2317) 達 58588 張，繼昨日漲停後今天再續漲 2%，成為加權指數新的中流砥柱。

美中經濟數據優於市場預期，愛害較深的工具機今天展開報復性上漲，全球傳動 (4540) 和直得 (1597) 攻上漲停、亞德客 - KY(1590)和上銀 (2049) 也大漲 6%。

此外散熱模組在各手機大廠陸續發表新機下，業績可望持續向上，泰碩 (3338) 攻上漲停、雙鴻 (3324) 和奇鋐 (3017) 也大漲 5%。

至於郭明錤分析師最新點名的華通 (2313) 和欣興(3037)，昨日節目已提供主力和大戶最近的動向給投資朋友參考，包括三大法人也分別大買 1.4 萬張和 2.5 萬張，在籌碼明顯流向大咖下今天雙雙改寫波段新高。

目前多頭的氣勢相當強勁，加上空單居高不退，台股可望持續上演軋空大秀，第一季行情通常由內資主力主導，第二季開始則看法人的表現，選股上可多留意外資和投信持續鎖碼的標的。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。