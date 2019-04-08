華碩Zenfone滑蓋新機曝光？支持5G連網

還記得當年 Nokia N95 採用的上下滑蓋設計嗎？使用者向下滑動時，能顯示頂部的媒體播放按鈕，向上滑動時，則能使用鍵盤。如今，華碩 (2357-TW) 似乎將推出類似 Nokia 滑蓋設計的 5G 手機。

知名科技部落客 Evan Blass 在推特上爆料了兩組概念圖，展示了兩款不同的概念手機，並表示是由華碩的 Zenfone 5 設計團隊所製作的。

華碩手機概念圖一 (圖: gizmochina)

從圖中可見，第一款概念手機採用滑蓋設計，搭配無邊框螢幕。向下滑動手機時，會露出前置雙鏡頭相機，兩側各有一條長條型 LED 閃光燈，可提供更明亮的自拍，。向上滑動手機時，則會出現 Harman Kardon 的長條型音響設計，同時也支援接聽電話的功能。

從背面來看，此概念手機在頂部配備水平排列的雙鏡頭相機，左側有 LED 閃光燈。背面並沒有指紋掃描的區塊，似乎意味著屏下指紋設計。手機右側有電源和音量按鍵，左側則是 SIM 卡。具有黑白兩色。

華碩手機概念圖二 (圖: gizmochina)

第二組概念圖外觀上與前者相似，但在設計上不太一樣。向下滑動時同樣搭載前置雙鏡頭相機，但是分別在頂端兩邊，搭配各自的 LED 閃光燈。

向上滑動手機時，則會出現較小的觸控螢幕，增加了手機的操控性，能開啟不同的手機​​應用程式。隱藏在下方的較小觸控螢幕似乎是受到華碩 ZenBook Pro 15 的啟發，以較小的觸控面板來進行操作。

此外，除了概念圖之外，爆料者也分享了另一張照片，展示了兩部手機的模型，似乎較一般智慧手機更為厚實。在核心配備上，華碩滑盖手機預計將搭載驍龍 855 處理器，同時也將支援 5G 連網。