【馮冠華專欄】估計恆指今天有力挑戰30200！

4 月 8 日推介 - 威勝控股（3393）

1）上週四港股市況總結：港股上週四反覆偏軟。恆指在低開約 36 點後曾一度突破 30000 點，並高見 30050 點。唯升勢在獲利盤湧現下未能持續，指數盤中又曾倒跌約 220 點；尾市跌幅有所收窄，最終收市報 29936 點，下跌 50 點並結束七連升。全日成交金額按日下跌約 11% 至 1090 億。滬深港通總成交額按日約持平在 143 億，流向仍是淨流入，金額按日上升約 41% 至約 17.8 億。北向轉向至淨流出，金額約人民幣 15 億。藍籌 21 升 26 跌 3 持平。



板塊方面，內航、內銀、內險、汽車、手機設備及教育股表現較好。做空方面，佔大市成交回升至 12.4%。牛熊證街貨最新比例為 64:36，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 25:75，重貨區方面，熊證上移至 30400-30449，牛證則不變在 29050-29099。

簡評：恆指上週四 30000 點關口得而復失、七連升斷纜，走勢上更和強勁的 A 股背馳，表面上看上升動力似已減弱；但從另一角度看，恆指低位承接力不俗，收市前跌幅也大為收窄，所以筆者估計週四的下調，只是長假前累積升幅頗大而有獲利回吐而已。



指標上也看不到有轉弱的訊號，南下資金淨流入不跌反升，做空比率上升但仍在相對溫和水平，成交額下跌但也在千億之上；而拖累指數表現的，主要是之前強勢的中港地產股及一些重磅藍籌，反觀在週四早報提及的高貝塔藍籌成份股，如銀娛（27）、石藥（1093）、吉利（175）、舜宇（2382）和瑞聲（2018）全都上升，內銀股也有追落後之勢，再看恆指現價仍較貼近熊證的密集區，筆者的結論是，週四為健康的回調吧。

受中美貿易談判樂觀的進展及最新的美國就業數據理想帶動下，道指週四及週五均造好。另外，週四收盤的港股夜期及週五收盤的港股 ADR 均預示港股今天將重返 30000 點之上；從 ADR 顯示，重磅股除滙豐（5）外，全都比香港收市漲逾 1%。由於週末看不到有任何重大變數新聞，固恆指應可順利在今天裂囗高開，挑戰 30200 點。

個股方面，筆者建議留意威勝控股（3393）、贛鋒鋰業（1772）及創維數碼（751）。這三間公司在週末均有好消息出台（詳見點 4）。威勝的分拆可釋放子公司價值，贛鋒鋰業和福士拉上關係，不單對盈利增長有所幫助，對公司的聲譽也是正面。創維的股價在業績後有點沽壓，相信和績前大升有關。子公司的盈喜應可令股價再受關注，股價淨值比還低於 0.5x 仍屬過份偏低。另外，科創板受理的公司在 4 月 4 日晚已增至 50 間，當中，有 7 間的保廌人是中信建投（6066），中信證券（6030）和中金公司（3908）也各佔 6 間與 5 間，相信他們均是科創板的受惠者。

2）據新華社報道，4 月 3 日至 5 日第九輪中美經貿高級別磋商，雙方討論了技術轉讓、知識產權保護、非關稅措施、服務業、農業、貿易平衡、實施機制等協議文本，取得新的進展。雙方決定就遺留的問題通過各種有效方式進一步磋商。美國白宮首席經濟顧問庫德洛表示，美國與中國的貿易談判代表在今星期將繼續通過視像會議進行談判，希望能達成協議，解決持續 9 個月的貿易戰。（經濟日報）

3）美股上週四及五市況總結：美國三大指數週四個別發展。中美談判繼續帶來憧憬（川普稱和中國非常接近達成協議，預計四星期內有結果），道指上升 167 點，標指更錄 6 連升，收市上升 0.21%。納指則受 Tesla 重挫 11% 拖累，收跌 0.05%。週五公佈的就業數據理想，三大指數再造好；道指上升 40 點，標指 7 連升，收市上升 0.46%%，納指則反彈 0.59%。十年期債息回落至 2.499%。美滙指數最新在 97.36，紐約期油最新報 63.26 美元。港股 ADR 上升 257 點，相當於恆指 30193 點水平。恆指期貨夜市收報 30106 點，上升 103 點並高水 170 點。

4）個股訊息：威勝控股（3393）表示，計劃分拆旗下威勝信息技術於上海證券交易所科創板上市，並已獲受理申請。威勝信息技術從事數據採集終端業務以及水、燃氣及熱能計量業務，威勝擁有威勝信息技術 65% 股權。(蘋果日報）

金山軟件（3888）之附屬公司金山雲，與小米訂立框架協議，據此，即日起至今年內為小米集團提供硬件產品。硬件產品的售價將參考金山軟件提供產品的成本及數目，以及集團所收取的合理利潤按公平基準釐定。(蘋果日報）

贛鋒鋰業（1772）公布，近日與德國汽車製造商福士（Volkswagen）簽訂戰略合作備忘錄，未來 10 年將向福士及其供應商供應鋰化工產品。贛鋒是次與福士建立長期戰略合作關係，既滿足福士對電池生產的鋰關鍵原材料的需求，亦有利於提升公司的持續盈利能力，對公司未來 10 年的經營業績有積極影響。（信報）

創維數碼（751）公告，指其 A 股上市的創維數字在 2019 年的第一季盈利按年増長 51.6-97.0%，主要由業務收入增長及原材料價格下降令毛利率提升帶動。 （港交所披露易）

融創中國（01918）公布，3 月合同銷售額按年增 22% 至 376.4 億元（人民幣，下同），按月計增長約 1.1 倍。月內，銷售面積 261.7 萬平方米，銷售均價約每平方米 1.44 萬元。截至 3 月底止，累計銷售額按年增 11% 至 798.7 億元。期內，累計銷售面積 542.5 萬平方米，銷售均價約每平方米 1.47 萬元。（經濟日報）

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