美股盤中─中美貿易協定已近 股市進一步走高 但漲幅受限

美國股市週三中場上漲，中美已接近達成貿易協定，為股市利多。但就業人數與服務業數據不佳，使得樂觀受限。

台北時間 23:49

道瓊工業平均指數上漲 78.34 點或 0.30% 至 26257.47。

Nasdaq 指數上漲 75.81 點或 0.97% 至 7924.49。

S&P 500 指數上漲 15.68 點或 0.55% 至 2882.92。

分析師說，在某種程度上，貿易協定在市場已有所反應。但貿易協定仍讓美國與全球經濟成為贏家，有助為全球經濟撥雲見日。

報導指出，中國兩國官員已更接近達成貿易協定，在爭議中，已解決了大部份的問題。

根據金融時報報導，北京希望華盛頓移除美國目前對中國商品加徵的關稅，川普政府則希望中國同意採取強制措施，確保中國遵守協定。

美國貿易代表萊特海澤與財政部長梅努欽將於今日稍後，與中國副總理劉鶴恢復貿易談判。

歐洲股市廣泛上漲，泛歐指數上漲 0.8%。在亞洲，上海綜合指數收高 1.2%。

但因美國公布的經濟數據較預期疲弱，使得股市的漲幅受限。

ADP 公司公布，美國私人企業 3 月新增就業 12.9 萬人。分析師預估 3 月新增就業為 17.3 萬人。

週五，美國將公布 3 月就業報告，為市場所重視。投資人通常會參考 ADP 數據，研判週五的就業報告。

美國公布服務業指數較預期疲弱，亦抑制了股市的漲勢。供應管理協會 (ISM) 公布 3 月服務業指數下降至 56.1，創 2017 年 8 月以來低點。

分析師說，美國與世界的製造業減緩，服務業則抵銷了製造業的疲弱。但今日公布的服務業指數亦轉弱，可能顯示製造業疲弱已對服務業造成衝擊。