〈台股風向球〉進入頸線壓力區 惟高檔出貨手法未現 後續看4大關鍵

台股在清明長假前，雖因短線漲多與技術面進入頸線壓力區，但重要權值股仍持續表態，台股收在 10704.38 點高檔，周線連四紅。由於目前高檔出貨手法還沒出現，清明節後，包括：中美貿易談判對美股影響、上市櫃 3 月營收及首季財報、雙王法說、外資動向等 4 大關鍵，將牽動大盤神經。

時序進入第二季，全球股市依然牛氣不墜，外資在清明節前，連續 5 日買超，共加碼 265.53 億元，若拉長時間來看，今年以來，外資已經累計買超 1233 億。

台股在資金行情推升下，從今年 1 月 4 日的 9319 點低點起漲，一路看回不回，持續震盪攻堅突破去年 12 月 3 日的 10148 高點、去年 2 月的 10189 低點、年線，4 月 3 日繼續漲到波段最高點 10741 點，此波漲點不但已超過 1400 點，且目前加權指數已進入頸線 10700 附近的壓力區。

台股攻抵 10700 點關卡，走勢顯得相對溫吞，短線追高意願有降溫跡象，「清明變盤」之說也甚囂塵上，據歷史經驗顯示，台股最近 15 年以來，清明節後漲多跌少，後一周上漲機率 5 成、後一個月上漲機率超過 7 成。

從技術面觀察，台股上檔套牢壓力不輕，雖然目前台股短、中期均線仍呈現多頭排列，KD 黃金交叉向上，但 10700 點以上套牢賣壓沉重，宜提防回檔風險。

日盛高科技基金經理人黃俊斌表示，理論上指數進入 4 月要進入整理，但考量 4 月進入融券回補高峰期，因此在籌碼面上仍有利多頭發展，近期類股輪漲的態勢明顯，且主流股轉換的速度有加快跡象。

黃俊斌預料，配合首季財報密集公布期間，台股要到 4 月下旬才會是指數轉折時點，後續將持續觀察首季財報公布狀況，並關注第二季、甚至下半年營運有無變化。半導體則聚焦在大廠庫存回補情況，上述基本面將牽動台股第二季指數漲跌。

除了台股 3 月營收及首季財報，大立光 4 月 11 日、台積電 4 月 17 日的雙王法說會也將是市場焦點所在，雙王不但將於法說會上公布首季財報數字，對產業的展望也扮演台股風向球。

其中，大立光法說會可望聚焦手機多鏡頭發展趨勢下，來自華為、蘋果訂單的增長幅度等重點。而台積先前已釋出 3 月營收回溫，並有蘋果、高通、超微等客戶續貢獻業績，市場預估台積電第二季有機會季增雙位數，且對整體半導體展望，預期也將影響台股第 2 季的多頭續航力。

分析師表示，台股雖然一路「驚驚漲」漲到到 10700 點，但漲勢還是落後國際盤，且大盤指數走法弱於 OTC 指數，換言之，中小型股表現相對強勁，這點尚不符合「拉大出小」、「撐指數、出股票」的高檔出貨手法，只要美股在清明長假期間沒有亂流，台股就尚無敗象，而要影響清明節後的多空腳步，主要就回歸財報、法說會等基本面，以及外資動向的籌碼面。