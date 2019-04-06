〈潛力股〉三利多推升營運動能 上銀今年續拚營收年增達雙位數

工具機產業景氣從去年下半年起開始修正，近來已浮現需求觸底反彈跡象，而上銀科技 (2049-TW) 在產業市況轉佳之下，第 2 季營運將優於第 1 季，下半年也會比上半年好，加上海外市場訂單持續熱絡，日本市場營收力拚年增 5 成，義大利市場營收則可望年增 3 成，且新品也將於下半年逐步量產，在三利多推升下，全年營運攀揚可期，目標為整體營收年增率達到雙位數。

工具機產業景氣去年下半年起，受到美中貿易戰影響，市況陷入修正，但近期不少業者指出，客戶庫存已去化至合理水位，市場觀望氛圍不再如此濃厚，需求面出現改善，看好第 2 季起營運將觸底反彈，下半年更可望逐季增溫。

上銀董事長卓永財也認為，產業景氣將在 3 至 4 月築底後，開始回溫，並預期第 2 季營收將優於第 1 季，下半年市場庫存去化告一段落，且將有產業轉型或遷產線到東南亞的新設備需求帶動，加上上銀許多新品將在下半年逐步量產，預期全年營運成長動能將來自下半年。

上銀多年來持續耕耘新產品，今年營運主要成長動能，將來自智慧型螺桿、C 軸與 AC 軸解決方案，及力矩滑軌等新品，其中，智慧型螺桿在佈局 8 年後，已進入量產階段，預計第 2 季初出貨至德國，今年底前還會再推出機器人關鍵零組件新品，而工業機器人、半導體設備等需求仍持續成長。

除耕耘新品外，上銀海外市場訂單持續熱絡，近期已取得日本四大車廠之一的泰國廠房生產線訂單，而今年歐洲、美國與日本等市場營運表現都將相當不錯，在義大利市場市佔率持續擴大，全年營收年增幅可望達 3 成、有機會超過 4000 萬歐元，且新廠預計年底前投產。上銀日本市場去年營收約 80 億日圓，今年目標營收年增逾 5 成。

此外，上銀持股約 8% 的轉投資公司大銀微系統，已於去年 9 月底登錄興櫃，預計 4 月底送件申請上市。卓永財表示，大銀市場穩定成熟，營運也持續向上走揚，今年營收雙位數成長可期。