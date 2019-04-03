〈鉅亨觀點〉公股官銀人事大地震 如何安撫軍心將成首要挑戰

行政院今 (3) 日下午核定第一金等四家公股行庫高層新人事布局，引發金融圈熱議，除了董座全部換血外，值得注意的是，四家行庫中除了合庫銀外，另外三家行庫總座都由台灣金、銀副總空降，未來這些新科總經理要如何融入企業文化領導業務拚獲利，將成為新人事上任後的新挑戰。

金融圈人士直言，公股金控董座因為政治因素來來去去並非新聞，但行政院這次一口氣撤換土銀、彰銀與一銀總經理，但過去行庫總經理人選，通常會從內部拔擢優秀人才升任，但此次並未依照慣例由內部拔擢人選升任，而是全由台灣金、銀調派副總空降，這些新科副總未來要如何與內部磨合領導，還是一大問題。

這也是蔡政府上任以來，第二波公股高層人事大幅異動，時間回到 2017 年 11 月，包括合庫金、第一金與台企銀等董座，因慶富案閃電下台，但時隔年餘又無預警大幅撤換公股行庫董總人事，由於距離明年總統大選剩下不到一年，政院大動作更換高層，當中不乏績優董座與經理人，不免讓人聯想，是否為明年大選提前鋪路。

此次人事異動最受矚目的莫過於第一金人事，包括第一金暨銀行董事長董瑞斌與銀行總經理鄭美玲共同帶領一銀走出慶富案泥沼，重拾獲利動能，但卻無預警下台，改由前合庫金董事長廖燦昌接任金、銀董座，銀行總經理則由台灣金副總蔡麗雪接任。

據了解，廖燦昌前年才因慶富案下台，如今回鍋卻是重返慶富案風暴核心，加上新科銀行總座蔡麗雪更是第一金自 2003 年成立金控以來首位「空降」的總座，兩位外來的董、總要如何與作風強勢的一銀工會，並融入第一金文化，將成廖、蔡的最大挑戰。

此外，原本傾向繼續延任的彰銀董事長張明道也在此次人事異動中箭落馬，改由土銀董事長凌中嫄執掌兵符，凌忠嫄 2014 年擔任國庫署長時負責操盤彰銀改選，讓公股獲得壓倒性勝利，是執掌彰銀董座的不二人選。

金融圈人士分析，彰銀明年將進行董事改選，去年在民股積極加碼下，目前行成公股、台新金、李世聰與合興石化四大股東鼎立局面，尤其合興石化董事長吳澄清是台新金創始股東之一，被歸類為台新金陣營，讓財政部不敢大意，決議換上凌忠嫄上陣，替明年改選提前布局。

至於華南金新任董事長張雲鵬，曾在華銀服務長達 40 年，主掌企金與國際業務，由於華南金董事長吳當傑與民股大股東板橋林家「相敬如冰」，政院考量公、民股和諧，決定找回老將張雲鵬掌華南金、銀董座兵符。