〈公股人事大地震〉三銀行總座大換血 台灣金、銀副總分掌行庫業務兵符

公股人事大地震，財政部今 (3) 日晚間發布新聞稿，宣布第一金、合庫金、彰銀與土銀等四家行庫董總人事異動，其中第一金、銀與彰銀異動較大，台灣金、銀則一口氣升任三名副總，分別接掌一銀、彰銀與土銀總經理，除了華南金新董事長張雲鵬須等高雄銀行公告解任辦理外，相關人事將在下周一 (8 日) 生效。

財政部晚間公告，第一金、銀董事長將由前合庫金董座廖燦昌接任，銀行總經理鄭美玲確定卸任，改由台灣金副總蔡麗雪接任；彰銀也同步撤換董、總人選，分別由土銀董座凌忠嫄接任董座、台銀副總黃瑞沐擔任總經理。

值得注意的是，四家行庫除了董事長大搬風外，包括土銀、一銀、彰銀等三家行庫總經理也跟著大搬風，其中土銀總經理將由台銀副總謝娟娟接掌、一銀總經理由台灣金副總蔡麗雪接掌、彰銀總經理張鴻基也即將卸任，改由台銀副總黃瑞沐接任，三家行庫總座清一色為台銀經理人執掌。

根據財政部公告，包括謝娟娟與黃瑞沐都由台銀基層一路做起，謝娟娟曾任臺灣銀行營業部副經理、審查部副經理、敦化分行經理、審查部經理、企業金融部經理、財務部經理、總稽核，一路由基層做起；黃瑞沐則曾任台銀總稽核與財務部經理，兩人對於銀行業務並不陌生。此外，蔡麗雪曾任台灣金總稽核、經營管理處協理與董事會主秘。