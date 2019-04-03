客戶追單效應浮現 聚陽3月業績25億元創同期新高

受惠客戶追單效益浮現，成衣大廠聚陽 (1477) 公告 3 月業績，單月以 25 億元，較上月跳增 20.5%，較同期大增 34.9%，創歷來同期新高與歷史第四高紀錄，表現超乎市場預期。累計首季合併營收達 67.2 億元，較去年同期成長達 31%。聚陽今年以來股價表現強勢，名列紡織族群前茅，並突破 200 元大關，最高來到 218.5 元價位，自去年底以來，波段大漲逾 47%。週三 (3 日) 收在 210 元價位，上漲 1.2% 或 2.5 元。



聚陽今年除因客戶銷售暢旺加持，產品組合也朝較高毛利率的方向發展，運動機能服飾的占比逐漸提升，加上生產與內部營運費用撙節效益以及台幣貶值助陣，去年以來營運大幅成長，去年營收達 239.3 億元創高，EPS 7.2 元，年增 17%，董事會決超額配息 7.1 元、配股 0.5 元。



因去年底美國耶誕節客戶銷售拉出紅盤，因此釋出追加訂單，3 月業績因而跳增到 25 億元高檔水準，預計第二季也會有淡季不淡的表現，年增率看 15%，今年獲利挑戰一個股本。該公司日前結算前 2 月獲利，累計稅前達 3.82 億元，年增率達 53%，每股盈餘 1.82 元。

