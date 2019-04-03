讓每一分錢都能生錢 創造更高價值才是致富之道！

文．胡偉良

當你抱怨命運不公時，你有沒有想過別人為什麼能夠成功？要致富，你必須具備富人思維。

富人思維之一：要開源而不光是節流

大多數富人都不會在意一時的小錢，或者是為了暫時的舒適生活，去束縛自己。

他們會想盡一切辦法，為明天做加法。

投資是他們永恆的目標，不管買房還是買車，對他們來說都是投資，關鍵看那項投資適合自己，那項投資回報率更高。

富人思維之二：有敏銳的商業嗅覺、愛財如命

富人之所以成為富人，是因為他們骨子裡就喜歡賺錢，喜歡財富，這是非常重要的。

每個人的夢想都是不一樣的，有些人骨子裡就深信自己一定會成為富人，並有著強烈的賺錢意識。

不管他性格是內向的還是外向的，都希望透過自己的才華獲得財富。

當前，市場經濟觀念已經深入人心，很多網路新貴本身就是高級知識份子，他們之所以能成為知識經濟下產生的富豪，並不一定是因為學識過人或學歷超群，而是他們在知識之外，有敏銳的商業嗅覺，能捕捉到市場的需求。

富人思維之三：偏執

一個人何以從眾人中脫穎而出？只能靠偏執！

唯有偏執才能為人所不能。如果一件事情人人都能做成，很顯然不可能為你帶來突出的成就和巨額的財富。

有夢想者才會偏執，偏執者才會不計代價、不畏艱辛地去實現理想，逢山開路、遇水搭橋。

無論是理財還是做生意，都是鮮花與陷阱並存，如果沒有偏執狂的精神，不可能闖出一條成功之路來。

偏執狂通常不達目的不甘休，所以成大事者絕不是小富即安的人，也絕不是敷衍了事的人。朝九晚五的上班族生活，天天打卡坐班，這樣的日子會讓他們憋出病來。

他們寧願每天去拜訪客戶，也絕不會把時間耗在辦公室裡按部就班地生活。

以臉書創辦人馬克．祖克伯格 (Mark Elliot Zuckerberg) 為例，他在二○一○年以四十億美元身家登上福布斯 (Forbes) 全球最年輕富豪榜榜首。相傳祖克伯格曾毫不猶豫地放棄了一款耗時一年開發的產品，團隊的很多人對此都難以接受，但祖克伯格執意為之。

有人如此評價他：「他不是一個性情中人，他是一位殘酷的精英分子。」

研究華人中的傳統意義上的富豪，你會發現他們都充滿賺錢的熱情，即使再冷、再熱的天氣，再苦、再累的工作，他們也都心甘情願地去做。有的人曾經睡過橋洞，有的人曾經天天吃速食麵度日，但他們都沒有放棄自己的追求，而當他們養成了賺錢的「習慣」後，財富自然愈來愈多。

富人思維之四：開放與互動

賺錢的機會來自於交易，交易來自於互動，所以大凡富貴之人絕非自閉之輩。大多數企業家都有著廣泛的人際圈子，財富的機會也存在於這樣的圈子中。

同樣，理財的機會也多來自於人際的開放與互動，投資是「動」，儲蓄是「靜」，如果只是儲蓄，所賺利息怎麼也趕不上 CPI 的漲幅。

把錢存在銀行裡是積不了財的，要學會結識各種理財高手，在與他們打交道的過程中，獲取財富的增值機會，這樣錢財才會越積越多。

富人思維之五：富貴險中求

一般人圖安逸，富人圖挑戰，這兩種態度的差異是很明顯的。大家都知道有風險的地方競爭就越小，收益率也就越高。

真正等大家想清楚了，都進去之後，競爭就白熱化了，風險加大，收益率降低，他們便開始撤出。

拿找工作來說，大部分大學生畢業後喜歡到大企業工作，就業環境比較穩定，待遇和福利都比較好。

但是有些人畢業後，不願意去找工作，而是首選創業，即使困難重重，碰得頭破血流，他們卻甘願如此。

富人思維之六：每一分錢都必須去生財

富人不養閒錢。

窮人與富人的根本區別在於，窮人只能靠自己的體力和腦力賺錢，只能依靠自己單打獨鬥。但富人不同，他的每一張鈔票都是他的士兵，用得好，就等於雇了這些鈔票去賺錢。

富人和窮人在對待錢上存在很多差異：富人恨不得手上的每一分錢都在外面戰鬥生財；而窮人因怕冒風險，讓錢都趴在銀行裡「睡覺」。

富人每年要求至少一○％的回報，例如借錢給朋友開店或者投資在房產上，收租金的同時也享受房產升值的回報。

同時富人喜歡借貸，利用銀行的資金使自己的財富增值；而窮人欠別人一分錢都恨不得馬上還掉。

如果都是手中有一千萬元，要買一間一千萬元的房子，窮人怕承擔巨額利息，肯定會希望一次付清。

但富人卻不會全額付清，他寧願買三間房，再從銀行再借一些錢出來，這樣銀行的錢也在替他賺錢，而其他兩間房的租金都可以承擔第一間房的貸款了。

富人思維之七：捕捉大勢

我們通常會在菜市場看到家庭主婦為了幾毛錢爭得面紅耳赤，為了一個髮夾討價還價，但是很少會看到她們思考經濟發展的下一步趨勢，以及如何通過捕捉這種趨勢來理財。

她們甚至想不到，菜價上漲實際上就意味著銀行裡的存款貶值，她們會為了幾毛錢的菜價傷透腦筋，卻不願意花點時間去把銀行裡幾十萬元的現金盤活，以免貶值。

精打細算的主婦們，通常「小錢精明，大錢糊塗」。

三十萬元存款，要求年回報率一○％，一年產出的利潤就是三萬元。事實上，只要經濟稍微景氣，獲得每年一○％的回報率並非難事，至少比天天砍價要省力得多。

與主婦們的精打細算不同，富人有著豐富的想像力，從美國總統的一句話，他能判斷出對台灣股市的影響。

從國家經濟政策的一條改革新聞，他會推斷下一步金融調控是緊縮還是寬鬆。憑藉這種敏銳的判斷，他可以成功地選擇正確的股票。

富人思維之八：做好守財奴

有錢了，該怎麼花呢？

跑車、名錶、豪宅、古董……

許多人成為了富人，但很快又被打回原形。其實開源之後，節流依然重要。

完美的富人，兩方面都能做得好。

奢侈享受是無止境的，對於真正能持久創造財富的人來說，積累永遠重於享受。

他們不拒絕享受，但從不超前、超額享受。他們不會在年收入一百萬的時候，買一輛八十萬的車，更不會去買一輛二百萬的車，除非買車對他來說是一項投資，而非擺闊。

「千金散盡還復來」，那不是富人該有的思維，那是詩人的率性、超然。同樣是富人，李嘉誠的基業數十年屹立不倒，他的生活在外人看來也許奢侈，但是就他的身家來說，絕不算過分。

來源：《理財周刊》 971 期

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