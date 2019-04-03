文．洪寶山

記得之前看過新聞報導，留學生出國必帶物品之一是大同電鍋，除了電鍋，還有電視，以及「大同寶寶」，還有朗朗上口的廣告歌曲「大同大同國貨好……」。可見在過去幾十年歲月中，大同扮演了多重要的角色，但曾幾何時，也面臨了巨大的經營危機。

大同成立於一九一八年，至今已逾百年，但這幾年來面臨不少內憂外患，旗下公司包括面板廠華映及太陽能廠綠能都背負鉅額負債，經營者林家飽受市場派步步進逼。

能經營百年企業實在不容易，據調查，台灣百年老店有一百多家，大部分是食品、糕餅、茶葉、手工藝。在台灣，百年企業並不容易，因為在日據時代，日本人只准台灣人做「買賣業」，以現代企業經營方式是國民政府遷台後才逐漸開始的。

創業維艱守成不易！企業經營要禁得起時代考驗，還要通過接班交棒的陣痛，最後猶能穩定成長的，真是屈指可數。

大同走過百年，能否有下一個百年？看來岌岌可危。再來看另一家老企業裕隆，創立於一九五三年，雖不到百年也是歷史悠久。在國民政府遷台後的六○到七○年代，裕隆與大同都是非常具代表性的企業，都是從小公司一步步發展成企業集團，但經過四、五十年，二代接班後，現在處境卻有天壤之別。

三月二十八日裕隆集團旗下中華汽車減資六成，退還股東八三．○四億元現金，股利加上現金減資，返回殖利率高達二七％，對股東來說受惠最大。此舉獲市場認同，當天中華車漲停鎖住，高達三十二萬張排隊搶買，也帶動裕隆盤中大漲，漲幅達七％，裕日車漲幅也近一．六％。相較於同一天大同集團旗下華映因為淨值轉負將下市，跌停鎖住，逾十九萬張股票賣不掉。

兩家老企業的故事，告訴投資人哪些事？大同要從傳統電器製造走向科技，投資了太陽能、面板、半導體，都是曾紅極一時但最終淪為慘業的產業，經營者跨業卻不專業，到頭來鎩羽而歸反害了本業。而裕隆踩穩本業，也跨足租賃金融、紡織，但仍聚焦汽車產業。

投資人要避免碰到富不過三代的家族企業，除在技術面多加學習判斷外，公司治理指數也須參考，定期將公司治理未達標準的企業排除在自己的投資名單外。

來源：《理財周刊》 971 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》