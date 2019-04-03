【運達投顧】多頭年抱波段股才是王道



台股的四月天開始就相當不平靜，4 月 1 號一般人的記憶通常都是愚人節，而盤勢的走法也相當應景，開高後突然一波賣壓，原因可歸咎 4 架中國殲 11 戰機飛過海峽中線，消息出來也不少投資人懷疑是愚人節的假新聞，另外更有難得一見的鴻海拉上漲停，市場都在傳聞郭台銘競選總統的可能性。

而整體仍然是做線意圖明顯，雖然大盤有所回落，但尾盤硬生生收上漲 1 點。這邊有個重要消息要提醒投資人，原本年報公佈最後時間是 3 月 31 號，但考量當天是假日的緣故，所以今年年報最後公佈時間移到了 4 月 1 號，受公佈數據影響的震盪會再持續一陣子。

上週我們提到，目前台股短線已經進入超買的狀況，除了長線抱波段的個股，建議投資人短打即可，一有風吹草動盡量先行撤退，之前紫東分析師有說過，2019 年是多頭年無疑，有抱股的股民，目前應該手中個股都是呈現獲利狀態，但仍然是要考慮手中個股目前的位階，以及每一支股票的股性。

這一週做價的主力在法人，所以投資人短打可以挑選法人連買，但融資餘額卻是明顯減少的個股，像是華通、京元電，但也不用過度戀棧，連拉並非外資正規軍的操作手法，還是要有居高思危的心態。

在這種盤勢下，反倒是波段長線個股，能夠耐的住震盪，後面都有高點可期，可以考量目前的位階及時間因素，之前紫東分析師也說過會陸續介紹三支，這三支我們都是之前就波段抱上來，走的不快但都相當穩建，其中兩支是中磊 (5388) 和技嘉(2376) ，已經和投資人介紹過了就不贅述，另外一檔是聚積(3527)，Mini LED 的訂單業績數字，第一波應該會落在今年的第三季，這就是考量時間因素後可以波段續抱的理由。

推薦個股: 中磊 (5388)、技嘉 (23760、聚積 (3527)

運達投顧 黃紫東 策略分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

