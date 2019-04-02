【華冠投顧】軋空軋到外太空，飆股《金光強強滾》！

◆盤勢分析

焦點個股：6182 合晶、2314 台揚、6239 力成、3406 玉晶光、2317 鴻海

軋空軋到外太空，今天來到第三集！！恭喜買賺賺、開心賺、連環賺 ING……3/18 的 2317 鴻海集團的郭董 5G 領頭羊－2314 台揚…… 郭董的 5G 領頭羊果然厲害！！持續波波創高大漲！！【隔日 3/19 無私免費送 LUCKY 7 飆股郭董 5G 之王】〔24.3…28.25〕。3/29 免費請大家一起來賺證的 Only One 光學領頭羊－3406 玉晶光⊕⊕後，今日依然波波高、波波高〔360…411.5〕。3/29 通信 5G 領頭羊－3027 盛達也是連飆兩根漲停板⊕⊕後，今天再漲近 3% 創新高！！〔10…12.7〕。昨天請大家留意跌價 7 成後，止跌並打底完成的的半導體 NAND Flash 高價股－8299 群聯，及中價股 6239 力成，今天也悄悄創高預備備…… 昨天給大家的「矽晶圓銅板股」高配息領頭羊－6182 合晶，昨天小漲 2.71%，今天果然還是波波高開始大漲 4.09%...... 哈哈…… 真的成為矽晶圓最強的領頭羊囉…… 也波波高！！

2019 真的是發 99、旺 99、開心 999、賺錢 9999……！全國會員賺證 ING…… 讓幸運星看上的光 + 5G + 矽晶圓 + 半導體 NAND Flash + 郭董領頭羊兒們波波高波波高…… 有錢大家繼續一起賺下去囉……

昨日道瓊收盤大漲 329 點，費半上漲 2.49%。台股繼續軋空軋到外太空！！收盤上漲 47 點，成交量 1,336 億！！OTC 部分，果然在矽晶圓領頭羊 6182 合晶帶領下，整個族群轉強，使 OTC 漲 0.52% 再創波段新高，成交量 387 億。

今日老師看到許多低基期的飆股開始金光強強滾 ING……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

