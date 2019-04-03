

◆盤勢分析

1. 美股在連三漲後，由於經濟數據無法緩和投資人對經濟成長的憂慮，週二收盤漲跌互見，惟僅有道瓊呈現小跌，S&P 500、NASDAQ 與 SOX 仍是呈現上漲，美國四大指數短、中多格局不變。

2. 國際股市持續上漲，週二台股延續週一漲勢，呈現開高走高、維持高檔強勢整理格局，各類股普遍上漲，電子表現相對強勁，終場指數上漲 47.67 點，漲幅 0.45%，收在 10690.30，成交金額稍稍萎縮至 1336.68 億元。

3. 觀察台股技術面，台股加權指數於 3 月中旬突破走跌年線壓力，經過簡單的突破回測，長期均線年線已經從壓力轉為支撐，近三個交易日成交金額亦有明顯放大，再加上日 KD 指標在 50 附近隨即再度呈現黃金交叉向上，台股短、中多格局仍在延續中。現階段上檔較大壓力區將落在去年第三季的頭部整理型態，頸線位置約在 10700 附近，整個頭部型態約在 10700-11200 附近，由於頭部型態壓力沈重，成交金額必須穩定增加，最好是 20 日均量能夠出現走揚，否則台股恐怕難脫年線 10400 附近至頭部頸線 10700 附近的區間整理格局。觀察台股籌碼面，外資 + 80.44 億元、投信 + 0.45 億元、自營商 + 12.65 億元，三大法人合計買超 93.54 億元。

4. 觀察台股盤面結構，電子 + 0.64%、金融 + 0.25%、非金電 + 0.23%、櫃檯市場 + 0.51%，近兩個交易日電子股在權值電子股與個別族群帶動下，成為盤面表現最強勢的區塊，PCB、連接線器、IC 設計、網通、散熱、手機零組件、光學為主軸；金融股持續呈現整理格局，僅有個股表現，未來必需等待指數上攻，金融股才有跟進表現機會，否則仍是以整理格局機率居大。至於非金電，近期以水泥、機電、高股息殖利率股較值得留意。

5. 在櫃檯市場部份，短期由於電子股表現亮眼，中小型電子股走勢亦有跟進，使得櫃檯市場指數創下波段新高，近期主要來自權值股 8299 群聯的貢獻，其它佔權值的 3105 穩懋、6488 環球晶、5347 世界若能跟上表現，推測櫃檯市場或有持續創高的機會。

6. 在電子股部份，週二佔大盤成交比重達 69.41%，持續是盤面最強勢的區塊，權值股 2317 鴻海、2330 台積電、2357 華碩、2382 廣達表現依舊強勢，個別族群聚焦於 PCB、連接線器、IC 設計、網通、散熱、手機零組件、光學。PCB 指標股 2313 華通、3037 欣興、5340 建榮、8046 南電，操作上留意 2383 台光電、6552 易華電、4958 臻鼎 - KY；連接線器指標股 1582 信錦、3338 泰碩，操作上留意 3023 信邦、3533 嘉澤、3511 矽碼；IC 設計指標股 2379 瑞昱、6462 神盾、3527 聚積，操作上留意 2454 聯發科、2458 義隆電、8016 矽創；網通指標股 3704 合勤控、2345 智邦，操作上留意 3380 明泰、4977 眾達 - KY；散熱聚焦於 3653 健策、3483 力致、3324 雙鴻；手機零組件指標股 2354 鴻準、2474 可成、6121 新普；光學聚焦 3406 玉晶光、4915 致伸。

7. 報載在工作天數及產能恢復正常下，3023 信邦公布 3 月營收為 15.21 億，月增 26.05%，年增 20.35%，創單月新高；第 1 季營收 40.55 億元，年增 14.66%，季增 4.83%，創單季新高，預期第 2 季業績將優於第 1 季。股價創高後拉回整理，仍然維持強勢，適度整理後有再攻空間。

8. 在金融股部份，週二佔大盤成交比重僅有 3.34%，資金持續被電子股佔據，金融權值股 2881 富邦金、2882 國泰金持續弱勢，金融股僅有個股表現，例如 2801 彰銀、2880 華南金、2884 玉山金，操作上宜採個股應對。

9. 在非金電部份，近期以水泥、機電、高股息殖利率股較值得留意，水泥股主要跟著中國大陸水泥股呈現上攻，1101 台泥、1102 亞泥皆有表現；機電股指標 1504 東元、1527 鑽全、1590 亞德客 - KY，操作上留意 2049 上銀；高股息殖利率相關個股週二稍有整理，惟盤堅格局不變，操作上留意股息殖利率達 8% 左右的個股，例如 5522 遠雄、5508 永信建、1540 喬福、2597 潤弘。

