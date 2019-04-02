攻中小企業金流商機 星展「DBS IDEAL RAPID」標榜即時管理

銀行積極導入 API(應用程式介面)科技優化作業模式，星展銀行 (台灣) 今 (2) 日宣布推出「DBS IDEAL RAPID」企業帳戶即時管理服務，將 API 導入企業帳戶，讓原本以「工作日」為計算單位的金流交易可縮短成以「分」為單位，讓企業可迅速掌握帳款交易動態，提高管理效率。

開放銀行 (Open Banking) 標榜金融數據共享，而這股趨勢也逐漸在台灣蔓延，星展銀行 (台灣) 總經理林鑫川表示，打造 Open Banking 前，必須先從開放 API 著手，藉由 API 技術協助企業掌握金流動態，提高作業效率。

林鑫川舉例說明，API 技術類似變壓器概念，讓電器產品在不同的電壓環境下都能使用，而星展銀行此次結合 API 技術所推出的 DBS IDEAL RAPID 企業帳戶即時管理服務，可提高金流管理效率，讓企業能更靈活分配資源運用。

星展銀行 (台灣) 環球金融交易服務處處長陶曉昀表示，DBS IDEAL RAPID 可協助企業整合不同通路的匯款交易資訊，主動發送入帳通知，同時透過 ERP 系統取得相關資訊，客戶不用登入網銀就能掌握匯款交易紀錄，並即時完成各種應收或應付帳款動作