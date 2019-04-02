【日盛投顧】短中多不變 續攻與否視量而定

◆盤勢分析

1. 國際股市持續上漲，週二台股延續週一漲勢，呈現開高走高、維持高檔強勢整理格局，各類股普遍上漲，電子表現相對強勁，終場指數上漲 47.67 點，漲幅 0.45%，收在 10690.30，成交金額稍稍萎縮至 1336.68 億元。

2. 觀察台股技術面，台股加權指數於 3 月中旬突破走跌年線壓力，經過簡單的突破回測，長期均線年線已經從壓力轉為支撐，近三個交易日成交金額亦有明顯放大，再加上日 KD 指標在 50 附近隨即再度呈現黃金交叉向上，台股短、中多格局仍在延續中。現階段上檔較大壓力區將落在去年第三季的頭部整理型態，頸線位置約在 10700 附近，整個頭部型態約在 10700-11200 附近，由於頭部型態壓力沈重，成交金額必須穩定增加，最好是 20 日均量能夠出現走揚，否則台股恐怕難脫年線 10400 附近至頭部頸線 10700 附近的區間整理格局。觀察台股籌碼面，外資 + 80.44 億元、投信 + 0.45 億元、自營商 + 12.65 億元，三大法人合計買超 93.54 億元。



電子為主軸 聚焦 PCB、網通、IC 設計

1. 觀察台股盤面結構，電子 + 0.64%、金融 + 0.25%、非金電 + 0.23%、櫃檯市場 + 0.51%，近兩個交易日電子股在權值電子股與個別族群帶動下，成為盤面表現最強勢的區塊，PCB、連接線器、IC 設計、網通、散熱、手機零組件、光學為主軸；金融股持續呈現整理格局，僅有個股表現，未來必需等待指數上攻，金融股才有跟進表現機會，否則仍是以整理格局機率居大。至於非金電，近期以水泥、機電、高股息殖利率股較值得留意。