租金剩三分之一 房客仍跑光光 台北東區房東們心聲首度曝光

文／今周刊編輯團隊

「在一級戰區，我願意付一級戰區的租金……。但東區，已從一級戰區，變二、三級戰區！」說這話的陳羽珊，是在台北市東區開業 41 年知名江浙菜餐廳永福樓老闆任意誠的長媳。

其實，永福樓不過是映照出東區商圈沒落的一面鏡子。進入 2019 年後，至今不過 1 百天時間，除了永福樓，包括日藥本舖、極度乾燥（Superdry）、漢堡王，和最新撤出的快時尚品牌 Forever 21 等東區知名店家，就一家又一家相繼打烊離去。

許多人把矛頭指向坐擁燙金店面、給人「死不肯降租」觀感的東區眾房東。但，兇手真的是房東的貪婪嗎？

低調、團結、不賣店面

大多數房客未見過林家人

近 30 年東區興建的商辦大樓建地幾乎系出同源，來自林家，其在最精華的忠孝東路四段持有逾 10 間店面。其中最具指標的就是忠孝東路與敦化南路口，一樓店面分別租給王道銀行和日本生活雜貨「niko and⋯」的「禮仁通商大樓」、「國際貿易大樓」兩棟大樓。

其他如最近名噪一時的前「永福樓」餐廳和 adidas 旗艦店等，都是林家的店面，總市值估可達 25 億元！此外，國泰霖園集團與富邦集團位於東區大樓的土地，早年也是向林家承購，說林家見證了東區的崛起與繁華，一點也不為過。

另外提起東區店面房東，「劉媽媽」絕對是最為人所知的一號人物，來到忠孝東路與復興南路十字路口，第一眼見到的雄獅旅行社，房東就是劉媽媽，而忠孝東路四段 77 巷旁的美珍香店面也是劉媽媽的。

跟劉媽媽同樣在 15 年前左右進軍東區店面的另一位大咖，是綽號「江醫師」的投資大戶，位於忠孝東路四段 209 號的屈臣氏藥妝店，因每月業績突破千萬元，榮登該品牌全台店王，這家店面就是江醫師所有。

與房客共體時艱

江醫師：店面都有降租 樹伯：租金已經見骨了！

江醫師說：「如果有人願意租，房東誰願意空著？」他說，外界批評房東惡意漲租的說法並不正確，「其實每一間店面都有降租，我也願意與房客共體時艱調降租金，而且不少空置店面也有房客在洽談中。」

另一位東區店面投資客樹伯，不久前因店面空置調降租金而順利迎來新房客，「我們房租其實都降到一半以上，剩三分之一！」現年 67 歲的樹伯，國中沒畢業就北上當餐廳學徒、打拚賺錢。

早期樹伯靠賣魷魚羹賺來一桶桶財富，13 年前，因為看好東區，又斥資上億元從劉媽媽手中買下忠孝東路四段上約 15 坪的店面。

租下自己店面的第一個房客，當時每月租金 60 萬元，投報率約有 4 到 5％的水準。樹伯直言，差不多 10 年前房租就開始往下，每月收租約 40、50 萬元，5 年前約降到 30 萬元，今年新房客是化妝品類客人，但租金已經降到每月 20 萬元。

「租金如果再下去就死了，已經見骨了。」至於人潮衰退的原因，小販出身的樹伯用市井、直白的口吻解讀：「電商也有關係，我們被它電到吱吱叫。」

來源：《今周刊》 1163 期

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