退休理財重穩健 打破定期定額迷思 關鍵在標的選擇

隨著政府推出「勞退自選平台」，鼓勵民眾參與自存退休金，退休理財成為近期備受關注的財經議題之一。投信業者指出，退休理財首要條件在穩健，其次為長期投資，雖然目前多數投資人選擇定期定額投資股票型基金，不過相關投資迷思依舊不能忽視，且很多人認為，定期定額長期投資就有效果，但群益投信私校退撫儲金經理人吳政澤指出，關鍵在選對投資標的。

吳政澤指出，以退休長期規劃來看，透過「資產配置」、「長期紀律投資」加上「複利效果」，可以極大化投資報酬率，透過均衡配置投資組合，以提升整體投資效益

然而，很多人認為，定期定額只要長期投資就一定會有效果，吳政澤則表示，關鍵在於選對投資標的與否。

他認為，投資人通常會選擇經濟成長率較高的股市定期定額，像是金融海嘯前 ，GDP 成長高的新興市場表現便優於成熟市場，然而從金融海嘯後經驗來看，GDP 成長與股市表現不盡相同，成熟市場反而較新興市場經得起時間的考驗。

此外，吳政澤指出，投資人容易對波段高位定期定額產生時機選擇的疑慮，他強調，若擔心投資在相對高位，定期定額反而能在不確定性的情況下，帶來更佳的投資效益。

他以 2015 年的上海綜合指數為例，若當初選擇在 5 月底時的指數相對高位開始，於每月底進場定期定額投資，即便後續指數暴跌、累積報酬率轉負，但歷時約五個月後也能在當年的 11 月初損益兩平。