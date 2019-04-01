〈桃園挺台商〉台商回流最愛桃園 市府開發7大園區解決缺地

美中貿易戰起衝突，掀起台商投資回流風潮，其中已有超過百億元資金選擇紮根桃園，桃園市經濟發展局長郭裕信今 (1) 日表示，為因應台商回台用地所需，桃園已有 7 個產業園區規畫或開發中，其中以桃科二期、大園沙崙產業園區進度最快，預計明年就能開發完成。

郭裕信表示，桃園市具交通之便，便捷的「海空雙港」運輸效應，讓桃園成為串接全球供應鏈和市場的關鍵城市，因此成為台商紮根首選，目前總額 910 億元的回台投資資金中，有超過百億元資金選擇紮根桃園。

郭裕信指出，拚經濟效果最顯著為招商，去年底領先台灣，桃園市政府創全台之先成立「台商回流小組」，並結合永豐銀行推出「紮根融資專案」，以提供企業中長期資金，同時，整合中央單位能量，集合經濟部、台電、台水相關局處力量，透過解決「五缺」(缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才) 問題，希望企業可以落地桃園，也給予落地桃園產業誘因與補助。

其中「缺地」部分，郭裕信表示，桃園已有 7 個產業園區在規畫或開發中，包括：觀音桃園科技二期、大園沙崙產業園區預計明年完成，即可展開標售作業，此外，正在規畫自辦開發八德大安、大園紡織科技園區與新屋頭洲 3 處產業專區，還有楊梅電信專區、華亞科技園區旁工五擴大也在辦理產專區變更作業。

至於桃園是否有鎖定哪些產業的台商招商？郭裕信表示，目前已確定有 4 家台商落腳在桃園，包括：廣達、台達電、亞旭電腦和迅得機械四大廠，此外，中美貿易戰受衝擊的 ICT 等製造業台商最多，觀察此次中美貿易戰催動，未來將有更多供應鏈回台，包括許多隱形冠軍，都是桃園產業聚落的招商重心。