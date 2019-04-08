熱浪來襲　329檔期 房市六處興旺

【文 / 住展雜誌】

在連續兩年上演回春戲碼後，房市已顯露從谷底反彈的跡象，業者嗅到了市場增溫的氣息，推案信心變得更為勇健，因此豬年開春的首波房市檔期，就成了建商大秀肌肉的華麗舞台……

不論是前年有鳳來儀的雞年，還是去年好運旺來的狗年，房市均逐漸擺脫低迷陰影，連年寫下「量增價穩」的好成績。眼看市場正處於緩步上升的翻身好時機，各家業者自然不會放過機會，聯袂在金豬年開春的三二九房市檔期大舉推案搶市。

在風起雲湧的推案旺季，北台灣各地都將釋出可觀案量，當中桃園市的中壢、桃園及龜山，以及新北市的新店、汐止與板橋，六地動輒百億的海量供給，可說是春季檔期最有看頭的六大金剛。

青埔再崛起 帶旺大中壢

南桃園核心的中壢近年推案表現向來不俗，今年更可望因青埔的強勢復甦，帶動供給量向上成長。青埔曾因供給過多、價格飛漲，導致房市在盤整期間面臨發展瓶頸，不僅推案量由盛轉衰，房價也反轉向下，頹勢直到二○一七年才獲得喘息。

止住衰微勢頭後，青埔隨即於去年重整旗鼓，祭出逾兩千五百戶大量企圖再返榮耀，這股東山再起的意念來到金豬年愈發堅定。即將到來的年度第一波房市檔期，如良茂、宜雄、聯上、捷寶等業者，皆預計推出總銷規模逾二十億的指標大案。當中除捷寶端上換屋型產品外，其他業者的推案均以低總價小宅為主力，與多頭時力求做大的態勢截然不同。

總計光青埔一地，就可為中壢三二九檔期挹注近百億量能，加上內壢、過嶺及龍岡等房價親民的首購地區也還會有新案釋出，估計僅首波檔期，中壢就有約一百三十億案量重磅出擊。

多地齊發功 桃園供給猛

不讓中壢獨攬目光，北桃園的樞紐桃園區，檔期推案同樣頭好壯壯。緊鄰桃園市中心的中路重劃區，今年開年以來已有「宜誠玓瓅」、「展昇奧斯卡」等多案問世，短短不到一季，房市產量就衝破五十億大關，為緊接而來的三二九大檔奠定聲威。

在春季檔期期間，桃園除了有中路重劃區的「昭揚君硯」、「印象天裔」等案浮上檯面外，市中心站前商圈附近亦有濟弘建設的「皇璽」蓄勢待發；此外，地王級的藝文特區也很有戲，總銷逾七十億的福容建設案，有機會在檔期過後問世，因此桃園春天的推案表現，與中壢可謂不分軒輊。

其實桃園房市不只一哥、二哥活力滿分，夾在桃園區與中壢區之間的八德，二○一九年上半年亦具可看性。推案一度沉寂的八德擴大重劃區，今年上半年有「昇捷天沐」、「新紐約」、「鵬程首捷」等案一擁而上，一掃稍早的冷調氣氛，先前收斂的價位，來到金豬年亦春心萌動。

活力旺 龜山檔期夯

桃園核心行政區今年春天的供給狀況顯得珠光寶氣，但真正瑞氣千條的其實是位處新北、桃園交界地帶的龜山，而將龜山送上房市大咖地位的功臣，無疑是這兩年推案猛烈的機捷體育大學站周遭的重劃區。

龜山重劃區從二○一七年開始推案以來，每季都有逾千戶海量上市，今年三二九檔期也維持一貫的爆量慣例，在「遠雄新未來」、「竹城甲子園」及寶佳集團諸案的群起搶市之下，粗估在陽春時節將倒貨二百億以上，放眼北台灣幾乎無人能出其右。

重劃區的房市前景看似欣欣向榮，但因供給爆棚，不免得費一些時日來消化，加上今年合宜宅五年禁止移轉的閉鎖期將屆，市場後續的銷售壓力或再進一步放大，故有意於重劃區置產的消費者，可得多加留意當地的供需消長情勢。

江翠來勢洶 板橋案量衝

雖說龜山的推案氣場強大，但新北市板橋的江翠北側重劃區也不遑多讓。環繞板橋市中心外圍的江翠北側重劃區，是近年雙北房市最具分量的閃耀之星，該重劃區於二○一六第三季首見推案，此後大案一樁接一樁，只要是稍有名氣的建商，無一不到江翠北側重劃區來展現實力。

尤其是享有重劃區『土地公』之稱的立信機構，新案規模一個比一個大，預計今年三二九登場的「立信帝國廣場」，總銷估計便高達一百五十億，堪稱春季房市的頭號勁旅，連同眾家業者聯手出招，預料板橋檔期量能不排除突破二百億。

央北續放量 新店氣勢強

板橋江翠金光閃閃，同樣坐落雙北首環地帶的新店央北重劃區，亦挾百億彈藥挑戰市場。央北重劃區兼具近水岸、擁公路、鄰捷運等多重優勢，短短一年多，房價就從四字頭逼近六字頭水位，亮眼成績吸引業者加強耕耘力道，把推案火力延續到了二○一九年。

在接下來的日子裡，央北重劃區將有「鑫建築」、「國泰豐格期」等案進場，僅這兩案就可為新店增添近百億案量。由於檔期不乏品牌建商推案，故今年央北重劃區的新案開價頗有可能上探新高度。

大咖推重案 汐止成大腕

雖然開春檔期北台灣各地不乏總銷金額逾五十億的指標重案，但除了龜山與板橋，汐止是極少數擁有百億個案的行政區，該案便是位於水源路山坡的「美麗山林」。

繼去年的「天墅」之後，甲山林機構將再度於汐止的山坡地帶推出份量十足的大型造鎮開發案「美麗山林」，該案產品兼具透天別墅與電梯華廈，在汐止房市中甚具特殊性；不過扣除重量級個案後，汐止的檔期推案不甚豐富，這種僅靠單一個案撐起整個行政區推案熱度的情況，在今年百花齊放的春天旺季中實屬異數。

迴避歹時機 壓寶前兩季

不僅上述地區推案充沛，其他包括北投、南港、新莊、三重及新竹等地，在二○一九年第一波房市大檔都有至少七十億的貨源傾巢而出，盛況與多頭時期已相去不遠。

業者之所以積極搶進上半年，與下半年總統大選啟動及經濟展望顛簸不無關連，為避免戰線拉長徒增變數，業者在銷售上可能會有『趁早獲利了結以迴避衝擊』的打算，所以這時進場的消費者，或許能有更多的選擇與收穫。

本文摘自 2019 年 3 月 10 日出刊之《住展雜誌》442 期住展眺望單元，同期內容除本文外，並有「2019 房市豬羊變色？」、「都更路障排除 一路坦途？」、「政府合建案竟是房價毒藥！」、「房價反彈關鍵報告」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 442 期

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